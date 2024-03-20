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بدائل واشنطن عن اجتياح رفح تستنسخ الرؤية الصهيونية وتنحاز لمواصلة العدوان

3/20/2024 11:13:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - في أفق دام بلا نهاية قريبة؛ يبدو أن اجتياح رفح بات وشيكا على أجندة الاحتلال ولم يتبق سوى الاتفاق على التفاصيل مع واشنطن التي تدعي أنها تعمل لصالح حماية المدنيين، خلافا "لبدائلها" المنحازة لمواصلة القتال بغزة والتي ستناقشها مع وفد إسرائيلي بالبيت الأبيض، بينما تبحث جولة أميركية السادسة بالمنطقة الهدنة الإنسانية المؤقتة في مفاوضات لا تزال متعثرة.
ولا تخرج "بدائل" واشنطن المقترحة، لتحل مكان العملية العسكرية الواسعة التي تهدد حكومة الحرب بشنها، عن مجرد استنساخ للرؤية الصهيونية تجاه غزة، عبر تدمير ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة، واستهداف الأنفاق، وتهجير الفلسطينيين تحت غطاء إيجاد مراكز إيواء خارج جنوب القطاع، والقضاء على حركة "حماس" وعناصر المقاومة الفلسطينية بحجة استتباب الهدوء والاستقرار.
وطبقا لفرضية الولايات المتحدة؛ فإن الخطة البديلة لكيفية استمرار الاحتلال في محاربة "حماس" بدون شن عملية برية كبيرة سيتم مناقشتها خلال اجتماع قادم مع وفد إسرائيلي يزور واشنطن، في ظل مخاوف البيت الأبيض من انهيار مفاوضات تبادل الأسرى ومضي الاحتلال بحربه ضد رفح بدون خطة مسبقة، وذلك "لمصلحة استمرار القتال"، وفق مكتب رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو".
وعلى وقع قرار الكونجرس الأميركي بالاستمرار في حظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فقد جرت مؤخرا مداولات في البيت الأبيض بشأن بدائل اجتياح رفح، كان منها إرجاء العملية العسكرية لعدة أشهر، يتم خلالها التركيز على استقرار الوضع الإنساني وإعادة إعمار أولية لشمال القطاع وبناء مساكن كي يكون بالإمكان استيعاب السكان الذين نزحوا إلى رفح.
فيما يتم بعد ذلك إخلاء السكان من رفح وشن اجتياح للمنطقة، بادعاء أن خطر استهداف المدنيين سيكون أقل بكثير، مقابل مقترح آخر يقضي بالتركيز في المرحلة الأولى على حراسة الحدود بين مصر والقطاع، وتنفيذ خطة أميركية – إسرائيلية مشتركة لهدم الأنفاق تحت محور فيلادلفيا وإقامة بنية تحتية تمنع إدخال أسلحة إلى القطاع، حسب وسائل إعلام الاحتلال نقلا عن مسؤول أميركي.
في حين يعود وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، إلى الشرق الأوسط في زيارته السادسة منذ بدء عدوان الاحتلال ضد غزة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف مؤقت للحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، "ماثيو ميلر"، في تصريح له، إن بلينكن سيبحث في جدة والقاهرة جهود الوساطة التي تجريها قطر ومصر، فضلا عن الجهود المبذولة لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، كما ستتطرق المحادثات بشأن ترتيبات الحكم والأمن وإعادة تطوير غزة بعد الصراع.
وتستأنف في قطر هذا الأسبوع المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار عقب مفاوضات سابقة صعبة لم تسفر عن اتفاق بين الاحتلال و"حماس" لتبادل الأسرى.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات "نتنياهو" بأن أحد أهداف العدوان على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين.
جاء ذلك ردا على تصريحات "نتنياهو" أمام "لجنة الخارجية والأمن" في كنيست الاحتلال، والتي قال فيها إنه من الممكن استخدام الميناء الأميركي على سواحل قطاع غزة، تحت إشراف الاحتلال لترحيل الغزيين.
وأوضحت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح له أمس، أن "نتنياهو" يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وإمعان جيش الاحتلال بالتدمير الكامل وتحويل القطاع لإرض قاحلة تتعذر الحياة فيه، بشكل يترافق مع توسيع دوائر القتل الجماعي في صفوف المدنيين.
وأشارت إلى أنه يضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، الأمر الذي يعمق المجاعة في قطاع غزة وازدياد لأعداد الشهداء من الأطفال نتيجة لها، إضافة لانعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من 2 مليون مواطن في دوامة من النزوح المتواصل بحثا عن أي مكان آمن غير متوفر.
ولفتت "الخارجية الفلسطينية" إلى أنه بعد 166 يوما على حرب الإبادة الجماعية، يواصل المجتمع الدولي إعادة إنتاج فشله في حماية المدنيين وتأمين إحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويتمثل بنمطية بائسة في تشخيص الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع ويكثر من وصف أبعادها وتداعياتها الخطيرة.
وقالت إن المجتمع الدولي يواصل تكرار مطالباته ومناشداته لحكومة الاحتلال ويراهن على أخلاقياتها لكن دون جدوى وبدون أن يجد اية آذان صاغية للضمير الإنساني، ودون أن يترجم مواقفه وأقواله وقراراته إلى أفعال وإلى إجراءات تلزم الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام.
وأكدت أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم هي قضية إنسانية بامتياز، وعلى العالم ألا يسمح لنتنياهو باخضاعها لأي حسابات أو مفاوضات أو ابتزاز، حيث لا شيء يمكن أن يبرر الفشل الدولي في حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام مهما كانت رغبات وسياسة وأهداف الجانب الإسرائيلي.

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