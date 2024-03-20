Thursday, 21 March 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فلسطينيون: طرح الاحتلال المستمر لمخططه الخبيث لإدارة عشائر غزة لن يمر علينا

3/20/2024 11:13:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - في ظل رفض حكومة اليمين المتطرف بقيادى بنيامين نتنياهو لاي شكل من الإدارة في غزة، لا السلطة ولا إدارة دولية، أو عربية، تستمر في طرح موضوع الإدارة من قبل العشائر الغزية، في مسعى خبيث من الاحتلال لتتصادم مع المقاومة الفلسطينية، لضمان سيطرته المطلقة على القطاع، ولا تستبعد إعادة الإستيطان فيه، فقد ذكر أكثر من وزير متطرف النية لذلك.
وأكد فلسطينيون أن مسعى الاحتلال الخبيث، لم يمر لا على العشائر وعلى كافة أطياف الشعب الفلسطيني، فقد سارعت العشائر لإعلان رفضها الكامل للمخطط الاحتلالي.
وكان تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، قال أكثر من مرة، إن القبائل ليست "بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة الاحتلال.
وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.
وشدد على "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال".
وروابط القرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها خلق قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح تل أبيب في خطتها آنذاك.
ووفق مسؤولين فلسطينيين وحقوقيين، فإن أطرافا دولية اجتمعت مؤخرا، بتوجيه من الاحتلال مع عائلات فلسطينية بمدينة غزة، لتولي أدوار في إدارة القطاع.
وإضافة إلى محاولة إزاحة حماس عن حكم غزة، وتصادمها مع العشائر، يهدف الاحتلال من وراء هذه الخطوة إلى إعادة نفوذ العائلات في القطاع، وبث الفلتان الأمني والنزاعات العائلية، ما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، كما يرى مراقبون.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس إن "أهداف العدو من التواصل مع العائلات والعشائر في قطاع غزة واضحة"، فمنذ اليوم الأول لطوفان الاقصى أعلن نتنياهو أنه لن يسمح بعودة حكم حماس إلى قطاع غزة، وسيكون تابعا بالكامل لإرادة الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال حاول هذا الأمر منذ عشرات السنين، وليس في غزة وحدها، فقد كان في فلسطين ما اشتهر باسم "روابط القرى" وبدأت في منطقة الخليل، بهدف أن تبقى المنطقة في حالة بين الفوضى والنظام، و"يتحكم فيها العدو الصهيوني.
وقال نعيم أن كل العشائر الفلسطينية عبرت عن رفضها العرض الصهيوني وتعرف النوايا الخبيثة الكامنة وراؤه ومن بينها تفريق الشمل الفلسطيني، واستعمال هذه العائلات في إطار خطة تهدف إلى تنفيذ برامج الاحتلال وتفريق صف الفلسطينيين.
وأضاف حتى لو حدث أن البعض استجاب في لحظة من اللحظات -سواء بالضغط أو التهديد أو الإغراء أو غيره- فإنه سرعان ما تداركت هذه العائلات وأعربت عن رفضها الكامل لهذا الأسلوب أو أن تستعمل من قبل الاحتلال لتكون أداة لطعن أهداف شعبنا وطموحه وطعن مقاومته في الظهر.
وبين نعيم أن كثيرا من العشائر تدرك خطورة هذا المشروع الإسرائيلي وتداعياته على الصف الوطني عموما، وعلى الصف العائلي تحديدا، فمعظم أبناء العائلات اليوم في كل التنظيمات، بما فيها فتح وحماس والجبهة الشعبية والجهاد، يدركون خطورة أن يصبحوا جزءا من مشروع يكون أداة في يد أي جهة من أجل إشعال الصراع.
وكان إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قال، في منشور عبر منصة إكس، إن "أطرافا دولية عقدت، بتوجيه إسرائيلي، 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب".
وأضاف: "جميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية".
الأكاديمي والحقوقي الفلسطيني رامي عبده، نشر عبر منصة إكس، "عقدت أطراف دولية بتوجيه إسرائيلي 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في غزة، كان آخرها في ديوان عائلة شحيبر، في حي الصبرة، لم تجد تلك الأطراف عائلة واحدة توافق على أي طرح يتعلق بأدوار في إدارة غزة".
وأفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن بعض الجهات التابعة لإسرائيل، تحت سقف منظمات دولية، جلست مع بعض المخاتير وممثلي العائلات لتشكيل هيئات لإدارة أحياء ومناطق محددة.
ومع ذلك، رفضت تلك العائلات بقوة هذا العرض، وأبدت رفضها التام للجلوس مع أي جهة إسرائيلية، بحسب المصدر.
ووفق تقارير عربية، سابقة نقلت عن مصدر أمني بحماس، إن "سعي الاحتلال لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن تتحقق، وسنضرب بيد من حديد من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة".
وتابع "لن نسمح بفرض قواعد جديدة، لن نسمح للعدو بأن يعوض ما خسره في الميدان من خلال الألاعيب السياسية داخل غزة".
ولفت المصدر الأمني، إلى أن "المقاومة الضمانة الوحيد لنا كشعب وبيئة حاضنة، وكل محاولات زعزعة أمننا واستقرارنا في قطاع غزة ستبوء بالفشل ولن نسمح بذلك".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، أن "الاحتلال يسعى إلى البحث عن بدائل لحركة حماس والسلطة الفلسطينية وحركة فتح في إدارة شؤون القطاع بعد السابع من تشرين أول (أكتوبر)، من خلال التوجه للعشائر الفلسطينية، الأمر الذي لن يقبله أحد".
وأوضح عطا الله، أن "رئيس وزراء الاحتلال يسعى إلى تفتيت الوضع الفلسطيني"، مشيرا الى أن "قطاع غزة ليس منطقة عشائرية، والأغلبية السكانية لا تنتمي لعشائر، وبالتالي فإن هذا الخيار لن يكون ناجحًا في القطاع".
ويرى عطا الله، أن توجه الاحتلال نحو هذا الخيار يعكس أزمته في تحقيق أهدافه في إسقاط حماس.
وكان المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، قال إن الاحتلال يهدف لتجاوز أي كيان فلسطيني رسمي، بما في ذلك حركة حماس والسلطة الفلسطينية، بهدف خلق الفوضى والفراغ".
وأضاف المدهون،أنه لا يرغب في تعزيز كيان فلسطيني يربط بين غزة والضفة، لذا يرفض السلطة ولا يرغب في السماح ببقاء حماس، حيث يخشى تكرار عملية طوفان الأقصى".
من جانبه، كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حذر، في من أن الاحتلال "يدير حربا نفسية ضد شعبنا وهناك محاولات دق الأسافين وخلق ونشر الفوضى ولكن كل ذلك سوف يفشل ولن ينجح".-(وكالات)

MENAFN20032024000072011014ID1108003493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث