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غزة في السياق: العنف الاستعماري والاحتلال‏

3/20/2024 11:13:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة كلوي سكينر؛ ‏فيليب براودفوت؛ ‏وعلي رضا* ‏- (معهد دراسات التنمية) 13/10/2023
ملاحظة المحرر: نشر هذا المقال بعد أسبوع تقريبًا من بدء حرب الكيان الصهيوني الأخيرة على قطاع غزة، لكنه استشرف بدقة الواقع الذي يسود الآن، معتمدًا على السياق الطويل للسلوك الاستعماري الصهيوني.
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‏"نحن في حالة حرب"، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ‏‏بيان‏‏ مسجل في وقت مبكر من صباح يوم السبت، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، و"سوف ننتصر فيها". ‏‏وفي حين أن الأحداث غير المسبوقة التي وقعت في ذلك اليوم -والتي شهدت "‏‏أسوأ خرق لدفاعات إسرائيل منذ 50 عامًا"‏- عجلت بقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بإعلان حرب، من المهم أن نتذكَّر السياق الذي حدث فيه ذلك: حالة الحرب المستمرة، والتهجير والقمع التي شكلت الواقع الفلسطيني لأكثر من سبعة عقود.
‏في وقت كتابة هذه السطور، قتل أكثر من 2.800 شخص في التصعيد الأخير للعنف الجسدي في جميع أنحاء فلسطين وإسرائيل. ويشمل ذلك أكثر من 1.500 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة المكتظ بالسكان -حيث أسقط الجيش نحو ‏6.000‏ قنبلة في ستة أيام فقط. وصرَّح بنيامين نتنياهو: "هذه ليست سوى البداية"، بعد مقتل 1.300 إسرائيلي على يد الفصائل الفلسطينية المسلحة التي خرقت الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، واحتجزت أيضًا عددًا كبيرًا من الرهائن. ووسط عدم التماثل الواسع والدائم في القوة بين إسرائيل والفلسطينيين، ‏‏لاحظت منظمة‏‏ "الصوت اليهودي من أجل السلام": "تقوم حكومتنا باستخدام الخسائر في الأرواح الإسرائيلية لتبرير الاندفاع إلى عملية إبادة جماعية، ولتوفير غطاء أخلاقي للاندفاع غير الأخلاقي نحو المزيد من السلاح والمزيد من الموت".‏
‏قبل منتصف ليل الخميس، 12 تشرين الأول (أكتوبر)، تلقت الأمم المتحدة تحذيرًا من الجيش الإسرائيلي يدعوها إلى إخلاء ‏‏1.1 مليون شخص من سكان شمال غزة إلى الجنوب‏‏ خلال 24 ساعة. وعلقت "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا): "هذه غزة يجري دفعها إلى الهاوية. هناك مأساة تتكشف بينما العالم يراقب. هذه هي غزة". وفي تأكيد حازم على هذه النقطة، أضافت "‏‏منظمة الصحة العالمية‏"‏ أن "أوامر الإخلاء التي تصدرها إسرائيل إلى المستشفيات في شمال غزة هي حكم بالإعدام على المرضى والجرحى".‏
كانت إسرائيل قد بدأت هذه ‏‏الحرب بضرب حصار كامل على قطاع غزة منذ 9 تشرين الأول (أكتوبر). والحصار شامل: فالوقود، والغذاء، والماء والكهرباء -التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة- كلها مقطوعة الآن.
‏كما ‏‏أكدت‏‏ منظمة "‏‏هيومن رايتس ووتش"‏‏ أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان في الهجمات التي شنتها خلال هذا الأسبوع، وهو سلاح محظور في المناطق المدنية، ويسبب‏‏ ‏‏"حروقًا شديدة ومعاناة مدى الحياة". وفي الوقت نفسه، يبدو أن إسرائيل تستعد ‏‏لغزو بري‏‏ لغزة، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.
بينما تستمر الأحداث في التطور، يستمر الاستعمار في فلسطين، ويشكل الأحداث والروايات أثناء تكشُّفِها. منذ ال‏‏نكبة الفلسطينية في‏‏ العام 1948، تصرفت إسرائيل بحرية وإفلات كامل من العقاب، واتهِمت مرارًا وتكرارًا بارتكاب ‏‏جرائم حرب،‏‏ بما في ذلك ‏‏التطهير العرقي‏‏ ‏‏والفصل العنصري‏‏، إلى جانب سياسات الاحتواء والاحتلال العسكري. وهذه الممارسات، ‏‏كما كتب الصحفي الفلسطيني محمد الحسيني‏‏، كلها جزء من "حرب تُشن ضد وجود (الفلسطيني) ذاته".‏
‏الموت البطيء: التجريد من الإنسانية وحصار غزة‏
قطاع غزة موطن لنحو 2.3 مليون فلسطيني، وهو منطقة طولها 25 ميلاً، وعرضها من 3 إلى 7 أميال، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 360 كيلومترًا مربعًا. وهو أرض محتلة، تملي السلطات الإسرائيلية طريقة حصولها على المياه ‏‏والطاقة‏‏ ‏‏والغذاء‏‏. وبالمثل، يتم التحكم في الخروج من القطاع والدخول إليه. ويتم التحكم بصرامة في المواد الحيوية اللازمة لبناء البنية التحتية‏‏. بل إن حاكما عسكريا إسرائيليا هو الذي يحدد من هو الذي يُسمح له بالتماس العلاج المنقذ للحياة خارج القطاع.
‏يعمل هذا الحصار الأمني على شل القطاع عمدًا. وقد كشفت برقيات دبلوماسية مسربة في العام 2012 أن المسؤولين الإسرائيليين أرادوا أن يبقى اقتصاد غزة دائمًا على ‏‏حافة الانهيار‏‏.‏
‏وفي الوقت نفسه، يشكل الاحتلال العسكري الإسرائيلي لفلسطين جانبا رئيسيا من جوانب المجمع الصناعي العسكري العالمي، ويثبت ‏‏كونَه مربحًا‏‏ للغاية‏‏ للدولة الإسرائيلية والحلفاء الغربيين. وفي واقع الأمر، ارتفعت القيمة السوقية لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية ‏‏المصنعة للأسلحة بنسبة 37 في المائة منذ بداية هذا العام. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم المقاول العسكري الأميركي "لوكهيد مارتن" بنسبة 8.6 في المائة خلال الأيام الخمسة الماضية منذ بدء حملة القصف الإسرائيلية. ‏
‏على مدى السنوات التسع عشرة الماضية، شنت إسرائيل هجمات جوية متعددة على غزة -التي وُصفت بأنها أكبر "‏‏سجن‏‏ ‏‏في الهواء الطلق‏‏" في العالم‏‏. وفي الوقت نفسه، فرض الحصار الإسرائيلي حالة ‏‏من "الموت البطيء" على القطاع‏‏: سياسات إسرائيل المستمرة المتمثلة في إلحاق الضرر المتعمد بالبنية التحتية، وممارسات مثل "أطلق النار لتشل"، وتقييد دخول البضائع الضرورية لعيش حياة كاملة ومزدهرة، تحيل كلها إلى ملاحظة جاسبير بوار Jasbir Puar عن التشويه الجسدي كاستراتيجية متعمدة للنظام الاستعماري الإسرائيلي -إضعاف السكان الفلسطينيين الأصليين مع تجنب ظهور بصريات "الأضرار الجانبية".‏
على الرغم من كونها موضوعًا لـ140 قرارًا للأمم المتحدة ‏‏تنتقد معاملتها للفلسطينيين‏‏، ظلت إسرائيل قادرة على التهرُّب من المساءلة. ويضعف هذا الانتهاك المتكرر والصارخ للقانون الدولي والسلوك الدولي ثقة الناس في هذه المنظومات. وكثيرًا ما يظهَر العنف الاستعماري والاحتلال على آليات النظام القانوني الدولي. ‏
‏وكما ‏‏كتب‏‏ ‏‏مصطفى بيومي‏‏: "‏‏لكي تعتبَر كائنا سياسيا يجب على الأقل اعتبارك إنسانًا". ومع ذلك، فإن ملاحظة المحامي رجا شحادة المتكررة ‏‏بأنه ‏‏"نحن، الفلسطينيين، الذين يطلَق عليهم الآن اسم الإرهابيين، يمكن قتلنا، والتخلص منا كالذباب من قبل الآلات الكبيرة للجيش من دون أدنى تردد"، تثبت صحتها الآن بطريقة قاتلة. وقد أودت العمليات الإسرائيلية المتتالية في قطاع غزة، مثل "عملية الرصاص المصبوب" أو "عملية الجرف الصامد" مُسبقًا بحياة 6.407 فلسطينيين وإصابة أكثر من 150.000 آخرين بجروح منذ العام 2008.‏
تفويض مطلق بالعقاب الجماعي‏
‏أعدّت هذه الأحداث المشهد لتصاعد العنف الجسدي الذي يتكشف الآن:‏‏ نخشى أن الفلسطينيين، بمن فيهم ‏‏العديد من الأطفال‏‏، يواجهون ‏‏إبادة جماعية‏‏ ‏‏وشيكة‏‏، من دون أي وسيلة للهرب، وتضاؤل الإمدادات الأساسية والحاجة طويلة الأجل إلى الدعم النفسي والاجتماعي.
‏وُصفت قدرة حماس على خرق الحصار الإسرائيلي على غزة وتجنب ما يتم تقديمه في كثير من الأحيان على أنه ‏‏نظام استخباراتي متطور للغاية‏‏، بأنها "مفاجأة كاملة". ومما لا شك فيه أن حجم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل مثير للدهشة، خاصة في ضوء الاختلال الهائل في ميزان القوة العسكرية، والنفوذ الدولي، والمراقبة الإسرائيلية المستمرة للسكان الفلسطينيين.
لكنَّ ما لم يكن مفاجئًا، مع ذلك، هو رد القوات الإسرائيلية، والدعم "‏‏الثابت الذي لا يلين‏‏" من حلفائها الغربيين. بينما كانت إسرائيل تشرع في تصعيد ردها العسكري، ‏‏أيد‏‏ ‏‏زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر،‏‏ حق إسرائيل في قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن غزة. ‏‏وتم تفسير هذا الموقف بأنه ضوء أخضر لإسرائيل لخرق القانون الدولي.‏
‏وفي معرض تعهده بتحويل مخابئ حماس إلى "أنقاض"، حذر بنيامين نتنياهو سكان غزة بضرورة "‏‏المغادرة الآن‏‏". ومن غير الواضح إلى أين سيذهب الفلسطينيون في القطاع المحاصر. ثم مضت الدولة الإسرائيلية إلى ‏‏قصف‏‏ معبر رفح -جسر غزة إلى الأراضي المصرية.
وبالفعل، ‏‏أفاد‏‏ ‏‏"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"‏ ب‏أن 33.000 شخص في‏‏ غزة‏‏ فروا من منازلهم، حتى الآن، بعد أقل من أسبوع من بدء حملة القصف الإسرائيلية، ‏ولجأ معظمهم إلى مدارس (الأونروا) التي تضررت الآن هي الأخرى جراء القصف.‏
‏وأصدرت الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من المعلقين، دعوات إلى إجلاء السكان ‏‏من غزة إلى مصر‏‏. ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني شعب ولد من تاريخ من التشريد. وأكثر من ثلثي سكان غزة هم لاجئون تاريخيا من بقية فلسطين. ومطالبتهم بمغادرة منازلهم، تحت إكراه ومطالب الطائرات الحربية الإسرائيلية، من دون ضمانات بالعودة الآمنة، هي تجاهل لذلك التاريخ.
في الوقت نفسه، ‏‏أدانت‏‏ الأمم المتحدة‏‏ فرض الحصار الكامل على القطاع. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ‏‏أنها "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا ماء ولا وقود -كل شيء مغلق" أمام "الحيوانات البشرية" كما يصف الناس في قطاع غزة -حيث تقل ‏‏أعمار 50 في المائة من السكان عن 15‏‏ عامًا‏‏.
‏إنهاء الاستعمار ليس مَجازا‏
مر الآن ما يقرب من عام منذ أن غردت رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين،‏ على "تويتر": "إن هجمات روسيا ضد البنية التحتية المدنية، وخاصة الكهرباء، هي جرائم حرب. وقطع المياه والكهرباء والتدفئة عن الرجال والنساء والأطفال مع قدوم الشتاء -هذه أعمال إرهاب خالص". ألا تنطبق المشاعر نفسها على الفلسطينيين؟‏
بالنسبة للقادة الغربيين لا يبدو أنه ينطبق. بدلاً من ذلك، كان الرد هو أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها". وفي الوقت نفسه،‏‏ علقت ‏‏الدنمارك والسويد وألمانيا والنمسا‏‏ برامج المساعدات الإنمائية الثنائية للضفة الغربية وغزة، في رد الفعل. وقد بعث الغرب برسالة لا لبس فيها إلى الفلسطينيين: إن حياتكم لا تهم. ‏
‏على المدى القصير، يتعين على المزيد من زعماء العالم أن يطالبوا إسرائيل بإنهاء هجومها على غزة والسماح بإيصال المساعدات على الفور.‏‏ ‏‏وينطوي الغزو البري، إذا حدث، على خطر إلقاء المنطقة بأكملها في أتون الصراع، الأمر الذي سيزيد من حدة حالات الطوارئ الإنسانية المتعددة المستمرة في المنطقة -كل ذلك في وقت ‏‏يتم‏‏ فيه قطع‏ التمويل ‏‏في جميع أنحاء‏‏ ‏‏العالم‏‏.
‏وعلى المدى الطويل، من المهم للغاية التأكيد أن إنهاء الاستعمار ليس مجازًا، وقد حان الوقت الآن للاعتراف بأن الإمبريالية الغربية، والمشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي -ودورة العنف التي تعجل بها هذه الجهات- هي الخلفية الحاسمة للأحداث المروعة التي تصل إلى عناوين الصحف الدولية هذا الأسبوع.‏

*كلوي سكينر Chloe Skinner: زميلة باحثة في "مجموعة السلطة والسياسة الشعبية" في "معهد دراسات التنمية" IDS. تتقاطع اهتماماتها البحثية مع النسوية والنظرية الكويرية، والتجسيد والتأثير، وتحدي الاستعمار -وتحديدًا الأبعاد المادية والمعرفية للعنف الاستعماري الاستيطاني- والسياق الأوسع لرد الفعل العنيف وسط الأزمات العالمية المتقاطعة. جغرافياً، لديها خبرة وتجربة محددة في العمل في فلسطين المستعمرة.‏
‏*فيليب براودفوت Philip Proudfoot: عالم أنثروبولوجيا مقيم في "مجموعة السلطة والسياسة الشعبية" في "معهد دراسات التنمية" IDS. تتركز اهتماماته الجغرافية على لبنان وسورية واليمن، وكذلك المملكة المتحدة. تتناول أعماله عدم المساواة الاقتصادية، والهجرة القسرية والإنسانية، والتقاطع والصراعات المطوّلة والحركات السياسية.‏
*علي رضا ‏Ali Reda: باحث في المعهد.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Contextualising Gaza: Colonial violence and Occupation

هامش المترجم:
في كتابها "‏‏الحق في التشويه"‏ The Right to Maim، تجلب جاسبير بوار عملها الرائد عن الدولة الليبرالية، والجنسوية والسياسة البيولوجية، للتأثير على فهمنا للإعاقة. وبالاعتماد على مجموعة مذهلة من الأطر النظرية والمنهجية، تستخدم بوار مفهوم "الوهن" -الإصابة الجسدية والإقصاء الاجتماعي الناجمين عن العوامل الاقتصادية والسياسية- لتفكيك فئة الإعاقة. وتوضح كيف يشكل الوهن، والإعاقة، والقدرة معًا تركيبًا تستخدمه الدول للسيطرة على السكان. وتتوج تحليلها باستنطاق سياسات الكيان الصهيوني تجاه فلسطين، حيث تبيّن الكيفية التي يجلب بها الفلسطينيين إلى وجود سياسي بيولوجي من خلال تصنيفهم على أنهم متاحون للإصابة. وباستكمال حقها في القتل بما تسميه بوار "الحق في التشويه"، تعتمد دولة الكيان على الأطر الليبرالية للإعاقة لإخفاء وتمكين الوهن الجماعي للأجساد الفلسطينية. ومن خلال تعقب تفاعل الإعاقة مع الوهن والقدرة، تعرض بوار مراجعة بارعة في مفهوم فوكو لـ"السياسة الحيوية" biopolitics، مع إظهار كيفية عمل الإعاقة عند تقاطع الإمبريالية ورأس المال المصطبغ بالعنصرية.‏
‏جاسبير ك. بوار Jasbir K. Puar: أستاذة دراسات المرأة والنوع الاجتماعي في جامعة روتغرز، ومؤلفة كتاب ‏‏"التجمعات الإرهابية: القومية المثلية في الأوقات الكويرية‏‏" Homonationalism in Queer Times، الذي نشرته أيضا مطبعة جامعة ديوك.‏

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