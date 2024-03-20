MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: ران ادليست 20/3/2024

المفاوضات على المخطوفين هي عرض مفزع لمصالح ونوازع تدهورنا نحو حرب استنزاف في كل أراضي القطاع. كعادته يعالج نتنياهو الوفد إلى قطر بطريقة فرق تسد في داخل الوفد (دادي برنياع مقابل نيتسان الون، الموساد مقابل الجيش) بينما يبقي لنفسه هوامش غموض تسمح له بالتراجع عن الصفقة. الهدف الحقيقي للمفاوضات هو ليس فقط تحرير المخطوفين بل تحقيق هدوء في صالح خوض مفاوضات دولية إقليمية لوقف النار وفقا للمصلحة الأمنية سواء الإسرائيلية أو الأميركية.

ينبغي النظر إلى الواقع في عينيه. قدرة حماس على القيام بالعمليات في كل القطاع هي اليوم ليست عاملا مهددا لإسرائيل. ولا حتى تنقيط النار إلى الغلاف أو إلى دوائر أبعد. ما يشكل المنظومة ويجبي ضحايا عابثة هو حقيقة ان الحرب تتواصل لأن الكابينت مشلول عقب رفض نتنياهو التوجه إلى تسوية سيطرة في الميدان وهو يدير حرب خنادق في ظل إيجاد معاذير تكبح التقدم.

آمل أن يأخذ الوفد إلى الدوحة لنفسه تفويضا بالاستخفاف بروح القائد والسير إلى الأمام. بالتوازي في حرب الاستنزاف داخل القطاع، الهدف هو الغرق في الميدان والنتيجة هي الغرق في الميدان. لهذه الحرب توجد فضائل استخبارية زائد تدمير بنى تحتية وفرصة لتصفية السنوار. هذه لعبة بين منطق الجيش ومنطق حماس وتوجد بينهما نقاط تماس. نحن لن ننتصر بشكل "مطلق" وهم فوتوا استغلال ناجع أكثر لقدراتهم على خلفية غبائنا في تشخيص استخباري مسبق. في هذه المرحلة نحن نهدد جسديا ما تبقى لقوات من حماس وهم يهددون عقليا ما تبقى من صبر لدى الجمهور في إسرائيل لاحتمال الخسائر ولترك المخطوفين لمصيرهم.

وهذا هو المكان لملاحظة مسؤولية وسائل الإعلام عن توفير المعلومات الصحيحة لأجل السماح لكل مواطن ومواطنة تفعيل فكر نقي وإبعاد الأنباء الملفقة والزائفة وباقي صرف الانتباه. وبالضبط في هذه الأيام هبط في القناة 13 مديرا عاما جديدا مع بشرى قديمة. "علينا أن نساعد وأن نوحد. نحن لا نحتاج لأن نتناول ما تفكر به الصناعة أو تقوده عن القناة 13. فمعظم الناس لا يهمهم هذا. نحن نصنع تلفزيون لكل الإسرائيليين. مهمتنا هي أن نكون رقم 1 وأن نجعل إسرائيل أفضل وأقوى"، كتب المدير العام الجديد اميليانو كلمزوك لعاملي القناة ولشركة الاخبار. "هذا هدفنا. نحن لسنا هنا كي نلعب لعبة سياسية أو نثير الخلاف في شعب إسرائيل".

بالعبرية الدارجة هذا يعني أننا "نحن هنا كي نتحد في الترفيه، بالإلهام وبالإعلام ولا سيما عندما تكون بلادنا أمام إحدى الأزمات الأكبر في التاريخ. علينا أن نفكر فقط بالمشاهد في البيت؛ على هذا أن يكون هوسنا". ألو؟! ماذا عن هوس السنوار او السموتريتش؟ يوجد لك برنامجا واقعيا وحربا حقيقية وكلمزوك يبعث إلى غينيا الاستوائية رجالا ملتحين ونساء على حساب التقارير والاستقصاءات والتحليلات الحقيقية. والأسوأ: هو ليس الأسوأ.