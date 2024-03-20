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حرب نتنياهو يجب أن تستمر

3/20/2024 11:13:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: تسفي برئيل 20/3/2024
"من غير المناسب القول لديمقراطية شقيقة أنه يجب عليها تغيير قيادتها المنتخبة. نحن لسنا جمهورية موز. الحكومة الوحيدة التي يجب أن نسقطها هي الحكومة الديكتاتورية في غزة التي قتلت أكثر من ألف إسرائيلي، من بينهم أميركيون"، هذا هو النص المتباكي الذي نجح نتنياهو في إصداره في مقابلته مع الـ سي.ان.ان. هذا التباكي وجه للأقوال الحادة والموجهة بشكل جيد إلى السناتور تشاك شومر، الذي عرض تحليلا ذكيا لوضع إسرائيل، وطرح العلاج أيضا: نتنياهو فقد الطريق لأنه أعطى أولوية لبقائه السياسي على مصالح إسرائيل. إسرائيل يجب عليها الذهاب إلى الانتخابات".
ادعاء نتنياهو صحيح، لكن تشخيصه مشوه. إسرائيل ليست الشقيقة الديمقراطية للولايات المتحدة. حكومتها العنصرية وقوانينها المميزة واحتلال شعب آخر وقتل عشرات آلاف الأبرياء، بينهم آلاف الأطفال، هي الأمر البعيد جدا عن "شقيقة ديمقراطية". الإدارة الأميركية والكونغرس ليسوا أعداء لإسرائيل. هم يقولون ما كانت كل أخت قلقة ستقوله لأختها قبل أن تتم مقاطعتها من قبل العائلة.
الامر الذي حذر منه شومر هو أن الحضيض الذي أوصل نتنياهو إليه دولة إسرائيل يمكن أن يضع حكومته في مكانة تشبه مكانة السلطة الفلسطينية. ومثلما الرئيس الأميركي يطالب بتشكيل سلطة فلسطينية محدثة كشرط للحصول على الشرعية الدولية فهكذا أيضا يجب على إسرائيل أن تعالج قيادتها، مع فرق رئيسي واحد وهو أنه في السلطة لا يتم إجراء انتخابات والجمهور الفلسطيني لا يمكنه إحداث تغييرات في الحكومة ورص الصفوف فيها سيكون مهمة محمود عباس. بالنسبة لشومر إسرائيل ليست جمهورية موز، بالعكس، يوجد له حتى الآن ثقة كبيرة بالجمهور الإسرائيلي وبقدرته على تشكيل لنفسه حكومة جديرة به، حكومة لا يكون نتنياهو رئيسها. ولكن إذا لم يسارع الجمهور الإسرائيلي إلى استبدال زعيمه فهو سيتحمل المسؤولية.
نتنياهو، الذي يعرف جيدا لمن هي موجهة أقوال السناتور اليهودي الكبير، لا تهمه النظرية الديمقراطية. كالعادة هو يشوه لائحة الاتهام ويعرضها كنية خبيثة لإحباط استمرار الحرب، وبالاساس احتلال رفح. "جهات في المجتمع الدولي تحاول وقف الحرب قبل تحقيق كل أهدافها، وهم يفعلون ذلك عن طريق توجيه الاتهامات التي لا أساس لها للجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل ورئيسها"، هكذا يخدع. ولكن هذا الخطاب الكاذب يكشف الحقيقة التي عمل كثيرا على إخفائها ويثبت ادعاء شومر. نتنياهو حول استمرار الحرب في غزة إلى هدف يقف بحد ذاته، وليس من أجل تدمير حماس أو إعادة المخطوفين، بل كي نظهر للعالم من الذي يقود ويتخذ القرارات ومن الذي لا يمكن استبداله.
"الانتخابات ستوقف الحرب ستة اشهر على الأقل"، حذر الزعيم، وهكذا كشف لنا بأنه ينوي استمرار الرحب لستة أشهر أخرى على الأقل. هل الجمهور مستعد أصلا لحرب طويلة جدا؟ هل الدولة معدة لها؟ هل هناك أحد قرر دون أن نعرف ماذا ستكون مدة الحرب؟ في دولة ديمقراطية فإن هذا الادعاء كان سيصيب الجمهور بالدهشة والذعر وسيخرج إلى الشوارع. ولكن في دولة "السلطة الإسرائيلية" فإن الجمهور يعرف أن الأمر يتعلق بهراءات. الانتخابات لن توقف الحرب، لأنها خفتت في نهاية المطاف. إسرائيل ستصبح قوة شرطية في غزة، تحرير المخطوفين انتقل إلى القناة الدبلوماسية، السكان يعودون إلى الغلاف رغم أن "الأمن المطلق" ما يزال بعيدا، تبديد الأموال الكثيرة الذي وجد تعبيرت في الميزانية يدل على أنه بالنسبة للحكومة هذه الحرب انتهت.
لكن حرب نتنياهو يجب أن تستمر، لأن هذا هو الجوهر الحقيقي لـ "جمهورية نتنياهو" التي فيها الزعيم، المتهم بمخالفات جنائية والذي فقد طريقه، يسوق للجمهور الحرب من أجل منع القيام بعملية طوارئ ديمقراطية ضرورية ومستعجلة.

MENAFN20032024000072011014ID1108003489

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