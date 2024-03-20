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نعم للسياسة.. لا للزعيم

3/20/2024 11:13:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: سيفر بلوتسكر 20/3/2024

نتنياهو محق في ردع على النقد عليه من جانب القيادة السياسية الأميركية والأوروبية: فاستطلاعات الرأي العام تثبت بأن الأغلبية الساحقة من سكان إسرائيل تؤيد شكل إدارة الحكومة لحرب غزة. كما أن الأغلبية الساحقة تؤيد عملية عسكرية واسعة في رفح، لا تأبه بالنقد على كثرة الضحايا المدنيين الفلسطينيين (ولا تصدق الأعداد التي تنشرها وزارة الصحة لحماس)، ملتزمة بالقضاء التام على حكم حماس مهما يكن، وتعارض، في هذه المرحلة من التاريخ على الأقل، إقامة دولة فلسطينية من "جانب واحد" على حد قول نتنياهو. إضافة إلى ذلك، فإن أغلبية الجمهور تؤمن بأن الضغط العسكري المتعاظم على قيادة حماس هو السبيل الأفضل للدفع قدما بإعادة المخطوفين وليس المرونة الزائدة في المفاوضات.
لكن نتنياهو أيضا غير محق في رده: فالاستطلاعات ذاتها تثبت بأن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين فقدوا الثقة بنتنياهو كرئيس الوزراء، ويفضلون شخصية سياسية أخرى تمسك بدفة الدولة. شعبية نتنياهو على الأرض أيضا في نظر ليكوديين متزمتين. فرفضه العنيد لاخذ المسؤولية عن سياسة المصالحة بعيدة السنين تجاه حماس (بصفته أبو الفكرة التي تقول "حماس جيدة لإسرائيل لأنها سيئة للسلطة الفلسطينية")، أداؤه العليل في كل المواضيع الداخلية التي على جدول الأعمال، بما في ذلك تأييده السياسي لميزانية سائبة ومصلحية طرحها وزير المالية سموتريتش وفي صلاته المعيبة مع المتفرغين السياسيين الحريديين. كل هذا سحق سحره ومس مسا شديدا بصورته الزعامية. منظومة اعتباراته تعد أقل فأقل رسمية وأكثر فأكثر ذاتية. وحتى للمعجبين به يبدو أن نتنياهو كبيرالسن طور العقدة الخطيرة المتمثلة بـ "أنا وبعدي الطوفان".
الجمهور في إسرائيل يقول إذن في معظمه "نعم" واضحة لسياسة حكومة نتنياهو حيال قطاع غزة و "لا" واضحة لنتنياهو في رئاسة الوزراء. بهذه الـ "لا" يتمسك السياسيون الأجانب الذين يجتهدون لأن يحققوا ليس فقط هدنة طويلة في القتال في غزة – وإعادة المخطوفين – بل أيضا إقامة حكم مدني جديد في القطاع يكون قائما على أساس رجال السلطة الفلسطينية وحركة فتح. هم يحاولون، في كل تصريح علني، إطلاق سهام سامة في اتجاه نتنياهو، لاجل التلميح – بل واكثر من التلميح – سواء للحكومة أم للجمهور في البلاد: نتنياهو بالفعل كان في الماضي ذخرا لإسرائيل، لكنه الآن عبء عليهم. وكلما كان متماثلا أكثر مع أهداف الحرب ضد حماس، هكذا تمسكه برئاسة الوزراء يجعله عائقا في الطريق إلى تحقيق هذه الأهداف.
مفاوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ما كان ليتجرأ على أن يتفوه بالاتهام الذي يقترب من فرية الدم في أن إسرائيل تجوع بنية مبيتة سكان قطاع غزة، لو كان على رأس حكومة إسرائيل سياسي آخر وليس نتنياهو. السناتور اليهودي تشاك شومير ما كان ليدعو علنا إلى إسقاط حكومة إسرائيل لو لم تكن هذه حكومة نتنياهو، وهكذا دواليك وهكذا دواليك. وحتى المفاوضات على صفقة المخطوفين من شأنها أن تعاني من رفض محسوب من حماس لمنح ما يمكن أن يفسر كجائزة نصر لنتنياهو.
وهنا الصعوبة: حكومة نتنياهو الحالية تعتمد على أغلبية أكثر من 75 نائبا، وباستثناء الإعلان عن انتخابات مبكرة لا سبيل لاستبدالها. الدعوات الغريبة لإسقاط نتنياهو ومحادثات الضغط المباشرة والأقل مباشرة بين الرئيس الأميريكي بايدن وبين نتنياهو هي أساسا تنفيس للغضب – فهي لن تدفع مئات آلاف الإسرائيليين للخروج إلى مظاهرات احتجاج، وبالتأكيد لن تتسبب بتمرد نواب من الائتلاف يتجرأون في خفاء قلوبهم على التشكيك بعبقرية نتنياهو في رئاسة الوزراء. الكل يسكت بانتظار المعجزة، وكأن نتنياهو سينهض في جلسة الحكومة التالية ليكرر كلمات مناحم بيغن في آب 1983 بعد سنة من نشوب حرب لبنان الأولى، "لم أعد استطيع". نتنياهو، كما يبدو، مايزال بعيدا سنوات ضوء عن فهم شخصي مشابه.

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