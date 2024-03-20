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العملية في رفح على الطاولة

3/20/2024 11:13:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
شيريت افيتان كوهن وآخرون 20/3/2024
تقول محافل في إسرائيل قبيل سفر رون ديرمر وتساحي هنغبي إلى واشنطن للبحث في مسألة رفح أن الحديث لا يدور عن عرض الخطط لرفح على البيت الأبيض بل أن البيت الأبيض يرغب في أن يعرض على إسرائيل بدائل عن العملية في رفح – ونتنياهو وافق على أن يسمعها، رغم تصميمه للعمل في رفح.
في مكتب رئيس الوزراء أعلنوا أمس أنه في صالح استمرار القتال وفي أعقاب طلب الرئيس الأميركي جو بايدن سيرسل رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة طاقم من كبار المسؤولين برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي. وسيرافق الوفد مندوب عن منسق أعمال الحكومة في المناطق.
في موعد قريب من ذلك وقبيل نشاط الجيش الإسرائيلي في رفح يقلع وزير الدفاع يوآف غالنت لأول مرة منذ نشوب الحرب إلى سلسلة لقاءات في البيت الأبيض. وجاء من مكتب غالنت بأنه "توجد اتصالات على رحلة من هذا النوع منذ زمن طويل لكن لم يتفق بعد على التفاصيل النهائية".
وقال رئيس الوزراء في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس أن "محافل في إسرائيل تتعاون مع الأميركيين لمنع الدخول إلى رفح". وتحدث نتنياهو مع أعضاء اللجنة أيضا عن صفقة الأسرى وقال إنه لا يمكن الكل مقابل الكل وعليه فإننا نحاول تحرير من يمكن تحريرهم. وقال نتنياهو إن ما يوجد على الطاولة هو 40 يوما لوقف نار مقابل 40 مخطوفا. "إذا لم نجلب الـ 40 مخطوفا الآن، فلن نجلب أي مخطوفين على الإطلاق"، قال نتنياهو في لجنة الخارجية والامن.
وبعد يوم من وصول رئيس الموساد دادي برنياع غادر قطر أمس حيث شارك في الاتصالات لصفقة أسرى. وحسب مصادر عربية، لم يصل وفد أميركي إلى الدوحة كونه لم يسجل بعد تقدم ذي مغزى. وقدرت مصادر في الدوحة بأن المفاوضات ستكون طويلة وكفيلة بأن تكون متأثرة بأحداث مختلفة.
لقد كانت المناقشات في لجنة الخارجية والأمن أمس عاصفة على خلفية قرار رئيس الوزراء نتنياهو إقرار "مشروع تجريبي محدود" على حد تعبيره لإدخال عمال فلسطينيين من الضفة. وبعد ردود الفعل الغاضبة، جاء من مكتب نتنياهو: "رئيس الوزراء لم يقر أي مشروع تجريبي".
كما سُئل رئيس الوزراء عن معالجة موضوع الإعلام الرسمي في الجلسة وقال: "المشكلة هي أنه لا يوجد أناس. أنت محاط باناس لا يعرفون كيف يربطون كلمة بكلمة بالإنجليزية". وبعد ذلك نفى مكتب نتنياهو أن يكون انتقد الإعلام الرسمي.
وإلى ذلك، في أخبار 12 نشر أمس أن "الإعلامي الوطني" ايلون ليفي جمد من منصبه في أعقاب تغريدة رد فيها على تغريدة وزير الخارجية البريطاني وتسبب بحرج دبلوماسي.
فقد كان الوزير البريطاني كتب يقول: "نحن نواصل مناشدة إسرائيل السماح لمزيد من الشاحنات للدخول إلى غزة بأسرع طريقة ممكنة لتقديم المساعدات لمن يحتاجها". أما ليفي فرد وقال لا مشكلة في عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة ولاحقا جمد من منصبه.

MENAFN20032024000072011014ID1108003487

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