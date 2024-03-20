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داعش يتقدم في أفريقيا

3/20/2024 11:13:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هارون ي. زيلين* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/3/1 تسيطر الفروع المحلية لتنظيم "داعش" حالياً على أراض في مالي والصومال وموزمبيق، مما يمهد الطريق لموجة جديدة من حشد المقاتلين الأجانب، والاستيلاء على الفرص لاستخراج الموارد -وربما حتى القيام بعمليات خارجية ضد الدول الغربية.
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بعد مرور نحو خمس سنوات الآن على خسارة تنظيم "داعش" سيطرته على الأراضي في مناطقه الأساسية في العراق وسورية، يسعى التنظيم مجدداً إلى تحقيق مكاسب إقليمية في مختلف أنحاء أفريقيا. في مالي، استولت قواته في العام الماضي على أجزاء من منطقة "ميناكا الشرقية" الريفية، ومنطقة "أنسونغو" في جنوب جاو، بينما أفادت التقارير بأن المقاتلين الأجانب أصبحوا أكثر اهتماماً بالسفر إلى ما يطلق عليه التنظيم اسم "ولاية الساحل". وفي مناطق أخرى، استولت "الولايات" التابعة لتنظيم "داعش" في الصومال وموزمبيق على مدن مختلفة في منطقتَي "بونتلاند" و"كابو ديلغادو" خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وفي بعض الحالات تعريض مشاريع الغاز الطبيعي المهمة للخطر.
مالي: إثارة اهتمام المقاتلين الأجانب؟
منذ أوائل العام 2023، أشارت سلسلة من الاعتقالات في صفوف الشبكات الجهادية المغربية والإسبانية إلى تزايد الاهتمام بتجنيد المقاتلين الأجانب في مالي. وكان من بين الاعتقالات:
. كانون الثاني (يناير) 2023: أدت عملية مغربية - إسبانية مشتركة لمكافحة الإرهاب إلى تفكيك خلايا في "شتوكة آيت باها" و"ألمريه"، حيث كانت العناصر تساعد تنظيم "داعش" في تجنيد أشخاص للقتال في مالي وتسهيل سفرهم إلى "ولاية الساحل".
. آذار (مارس) 2023: قامت السلطات المغربية بتفكيك خلايا في كل من سوق الأربعاء وتطوان والعرائش. وفي كل حالة، كان المشتبه بهم يسعون إلى التدرب في معسكرات عسكرية تابعة لتنظيم "داعش" في مالي.
. تشرين الأول (أكتوبر) 2023: قامت السلطات المغربية بتفكيك خلايا في طنجة وتطوان وإنزكان، حيث عثرت على مخطوطة حول طرق الانضمام إلى تنظيم فرع "'داعش' في ولاية الساحل".
. كانون الثاني (يناير) 2024: قامت السلطات المغربية بتفكيك خلايا للتجنيد والإسناد في طنجة والدار البيضاء وبني ملال وإنزكان، والتي كانت ترسل المقاتلين إلى "ولاية الساحل".
. شباط (فبراير) 2024: اعتقلت السلطات المغربية مواطناً في مدينة سلا بسبب تواصله مع عناصر تنظيم "داعش" لتسهيل سفره إلى "ولاية الساحل".
وفي حالات أخرى، لم يتم رصد المشتبه بهم الأجانب إلا بعد أن بدأوا بالقتال في المسارح المحلية، ووصلوا أحياناً إلى مناطق حرب متعددة قبل القبض عليهم. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أُلقي القبض على أربعة مغاربة -إلى جانب أعضاء من تنظيم "داعش" في الصومال- في علمسكاد، وهي منطقة جبلية تقع في منطقة بونتلاند الانفصالية. وبعد ثلاثة أشهر، أُلقي القبض في أوفين على اثنين من كبار أعضاء تنظيم "داعش" في الصومال -أحدهما من المغرب والآخر من سورية.
وبالإضافة إلى المجندين الجدد، كان العديد من المقاتلين الأجانب قد انضموا بالفعل إلى تنظيم "داعش في ولاية الساحل" منذ سنوات، حيث اتجهوا إلى الجنوب الغربي من بلدانٍ أخرى بعد أن فقد التنظيم سيطرته في مدينة سرت الليبية، وعانى من حملة شديدة لمكافحة الإرهاب في تونس. ومع أن تدفق المقاتلين إلى أفريقيا لا يقترب بأي حال من الأحوال مما شهدته سورية في العقد الماضي، فقد تؤدي عمليات الحشد والتجنيد -وإن كانت صغيرة- إلى تنفيذ عمليات إرهابية خارجية في الدول الغربية، كما كان حال المؤامرات الناشئة في الصومال واليمن قبل سنوات. لذلك، يستحق هذا السيناريو أن يتم الاستعداد له اليوم، خاصةً بعد أن نقل "داعش" جزءاً كبيراً من جهود التخطيط لعملياته الخارجية من سورية إلى "ولاية" أفغانستان (المعروفة أيضاً باسم "ولاية خراسان").
الصومال: الاستيلاء على الأراضي من "حركة الشباب"
في الفترة من شباط (فبراير) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2023، قاتل تنظيم "داعش" في الصومال ضد "حركة الشباب" التي هي فرع لتنظيم "القاعدة"، في أنحاء مختلفة من بونتلاند. وفي الشهر الماضي، أعلن "داعش" أنه سيطر على قرى في منطقة باري الانفصالية.
تكتسي هذه التطورات بأهمية خاصة لأن تنظيم "داعش" في الصومال أصبح حلقة رئيسية في شبكات جمع الأموال العالمية التابعة لتنظيم "داعش"، حيث يربط الممولين من جنوب أفريقيا بفرع "'داعش' - ولاية خراسان". وكما ذكر أعلاه، يعد فرع الصومال الأكثر نشاطاً في الوقت الحالي، من حيث تخطيط العمليات الخارجية وتنفيذها. ومع استيلاء تنظيم "داعش" في الصومال على أراض خاصة به، فقد أصبح باستطاعته توفير المزيد من الموارد لمجموعة الأهداف العالمية المتوسعة الخاصة بتنظيم "'داعش' - ولاية خراسان".
موزمبيق: استعادة الأراضي
بعد السيطرة على أجزاء من محافظة كابو ديلغادو الشمالية الشرقية من العام 2019 إلى العام 2021، تراجعت تدريجياً السيطرة الإقليمية لتنظيم "داعش" في موزمبيق في وجه حملات مكافحة الإرهاب التي أطلقها الجيش الرواندي و"بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في موزمبيق". ولكن، مع استعداد قوات هذه البعثة للانسحاب في تموز (يوليو) المقبل، بدأ تمرد تنظيم "داعش" في إعادة بناء نفسه في الأسابيع الأخيرة، حيث استولى على مدينتَي موكوجو وكويسانغا في كابو ديلغادو وتوسع جنوباً إلى منطقة شيوري.
لسوء الطالع، تشير هذه التطورات -وخاصة الهجوم على موكوجو الذي أسفر عن مقتل عشرين جندياً- إلى أن الجيش الموزمبيقي لن يكون قادراً على الدفاع عن نفسه من دون "بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في موزمبيق". ويبدو أن احتمال حدوث انهيار أمني كامل في موزمبيق قد أصبح أكبر من احتمال حدوثه في منطقة عمليات تنظيم "داعش" في الصومال. وقد تحدثت وسائل الإعلام المحلية مسبقًا عن تدفقات لأكثر من 30.000 نازح جديد ينتقلون من جنوب كابو ديلجادو إلى مقاطعة نامبولا.
في الوقت نفسه، تزعم شركة "توتال إنرجيز" للطاقة Total Energies التي يقع مقرها في فرنسا أنها ستستأنف مشروعها البحري لاستخراج الغاز الطبيعي المسال بالقرب من مناطق عمليات تنظيم "داعش" في موزمبيق. ولكن، كما هو الحال مع إعلانات النصر التي ظهرت في أعقاب النجاحات العسكرية التي حققتها "بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في موزمبيق"، قد يكون التفاؤل المحيط بتنفيذ هذه الخطط في مجال الطاقة سابقاً لأوانه. وتشكل مسألة الغاز أيضاً تذكيراً مفيداً بأن جهود مكافحة الإرهاب غالباً ما تتداخل مع المنافسة بين القوى العظمى. وتعد قدرة موزمبيق من حيث الغاز الطبيعي المسال خامس أكبر قدرة في القارة، لكن الفشل المستمر في تشغيلها بسبب التمرد لم يؤدّ إلا إلى تفاقم مشاكل السوق الدولية التي سببتها صدمات الحرب في أوكرانيا.
التداعيات السياسية
توضح الأحداث الأخيرة في الصومال وموزمبيق ومالي إصرار تنظيم "داعش" المستمر على السعي إلى السيطرة على الأراضي أينما استطاع، حتى في المناطق التي لا تندرج عادة ضمن أولويات أعدائه اللدودين في الغرب. إلا أن هذه الجيوب الصغيرة التي يسيطر عليها التنظيم قد تُحدِث تأثيراً أكبر إذا أتاحت له إمكانية استئناف عملياته الخارجية، وتوسيع نشاطه المالي، وتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.
بناءً على ذلك، ينبغي على الحكومات الغربية وشركائها المحليين مواصلة جهود إنفاذ القانون لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى مالي والأماكن الأخرى، في حين يجب عليهم العمل أيضاً على تقويض تحقيق الأهداف الإرهابية المحتملة في مناطق الساحل وخليج غينيا. وبطبيعة الحال، سوف تتعقد هذه الجهود بسبب هيمنة روسيا على مجال مكافحة الإرهاب في بعض البلدان وسط الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. ومع ذلك، يظل من المهم العمل مع شركاء آخرين في المنطقة -مع تذكير المسؤولين المحليين أيضاً بأن التمرد متعدد البلدان قد تفاقم منذ أن دخلت روسيا الصورة، وحلت محل بنية مكافحة الإرهاب التي تقودها فرنسا وتدعمها الولايات المتحدة.
في الصومال، يواصل الفرع المحلي لتنظيم "داعش" تأدية دور مهم في تعزيز الشبكات المالية العالمية التابعة للتنظيم الأم، على الرغم من وفاة قائده المالي، بلال السوداني، في كانون الثاني (يناير) 2023. ولذلك، يتعين على وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة جهودها لإدراج القادة الجدد في تنظيم "داعش" في الصومال وشركائه في الخارج على لائحة العقوبات، وذلك بهدف تعطيل تحويل الأموال بين ولايات "داعش" المنتشرة في أفريقيا الجنوبية، والقرن الأفريقي، وجنوب آسيا.
وفي ما يتعلق بموزمبيق، يجب على واشنطن إشراك "الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي"، وحثها على تمديد فترة العمليات المحلية التي تنفذها بعثتها في موزمبيق إلى ما بعد شهر تموز (يوليو) المقبل. وإذا لم يحدث ذلك، قد يعمد تنظيم "داعش" في موزمبيق قريباً إلى إقامة مشروع حُكم آخر في الشمال الغربي -وربما يقوض تدفقات الغاز الطبيعي المسال في وقت تعاني فيه أسواق الطاقة العالمية وتبقى حساسة للغاية لمزيد من الاضطرابات.
من المؤكد أن الأمور الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، مثل حرب أوكرانيا، والحرب بين "حماس" وإسرائيل، ومسألة الصين، ستستمر في جذب قدر كبير من اهتمام واشنطن. ومع ذلك، فإن السماح لتنظيم "داعش" بزيادة مكاسبه وبناء مشاريع حكم جديدة قد يفسح المجال أمامه للتخطيط لارتكاب فظائع أخرى تغير قواعد اللعبة، وتعيده إلى رأس أجندة السياسات الخاصة بالغرب.

*هارون ي. زيلين: هو زميل "ريتشارد بورو" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى حيث يتركز بحثه على الجماعات الجهادية العربية السنية في شمال أفريقيا وسورية، وعلى نزعة المقاتلين الأجانب والجهادية الإكترونية عبر الإنترنت.

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