سارة تتسبب بإقالة اثنين من كبار موظفي مكتب نتنياهو



وذكرت قناة "الأخبار 12"، الليلة الماضية، أن الناطق باسم الحكومة، إيلون ليفي، ترك مكتبه منذ أكثر من أسبوع، عقب تغريدة له تسببت بأزمة دبلوماسية مع الخارجية البريطانية.



إلا أن القناة أكدت أن تعليق عمل ليفي كان مسألة وقت، حيث تضغط زوجة رئيس الوزراء منذ أسابيع لإقالته.



أزمة مع بريطانيا



ليفي كان قد علَّق على طلب لوزير الخارجية البريطانية، دعا خلاله إسرائيل إلى السماح لمزيد من الشاحنات بدخول غزة.



ورد ليفي، عبر تغريدة على حسابه في منصة (X) بقوله: "أود أن تكون على دراية بأنه لا قيود على دخول الطعام والماء والأدوية إلى القطاع".

وأضاف عبر التغريدة التي حُذِفت بعد ذلك: "يمكنك أن تختبرنا، أرسل 100 شاحنة أخرى يوميًا إلى كرم أبو سالم، سنقوم بإدخالها".



وتوجهت الخارجية البريطانية إلى نظيرتها الإسرائيلية للاستفسار عمَّا إذا كان موقف ليفي يعبّر عن الموقف الرسمي للحكومة.



سر مجموعة "واتس آب"



واضطرت الخارجية الإسرائيلية لتوضيح الموقف، وبعدها على الفور عُلِّقت مهام عمل الناطق باسم الحكومة.



لكن القناة أكدت أن لديها معلومات بأن تغريدة ليفي لم تكن سوى ذريعة، وأن سارة نتنياهو تضغط بشدة من أجل إقالته، لأنه كان قد شارك في تظاهرة ضد الإصلاحات القضائية قبل الحرب.



وكان ليفي طوال شهور الحرب الأولى ضيفًا ثابتًا على وسائل الإعلام الدولية، ومسؤول الدعاية الإسرائيلية باللغة الإنجليزية.



وبشكل مفاجئ، بدأت رسائل تصل مجموعة خاصة بموظفي مكتب رئيس الوزراء، على "واتس آب"، تظهره يشارك في تظاهرة، كانت قد نُظِّمَت قبل الحرب، ومنذ ذلك الحين تضغط سارة لإقالته، وفق القناة.



المستشارة الفاتنة



شخصية أخرى مقربة من نتنياهو، كانت تعمل مستشاره في مكتبه، هي غال دابوش، التي أكدت قناة "كان 11"، الليلة الماضية، أن إنهاء خدمتها أثار علامات استفهام داخل مكتب رئيس الوزراء حتى اللحظة، لا سيما وأنها كانت من العناصر الأكثر تميّزًا.



القناة نشرت صورة دابوش إلى جوار صورة سارة نتنياهو، ويبدو أنها أرادت التلميح إلى صلة الموضوع الغامض بمكائد نسائية، حيث بدت المستشارة أكثر شبابًا وتدل صورتها على غيرة نسائية محتملة، هي التي قادت إلى إقالتها غير المبررة.



القناة ذكرت صراحة أن سارة هي التي طلبت إنهاء عمل دابوش في مكتب زوجها، مشيرة إلى أن دابوش كانت تعمل طوال العام الماضي ضمن الفريق المقرب للغاية من نتنياهو.



وعقب صدور قرار إقالتها، الذي فاجأ جميع العاملين في المكتب، طالبت دابوش بتفسيرات حول أسباب الإقالة، إلا أنها لم تتلقَ إجابة.



وانتقلت دابوش للعمل في مكتب وزيرة المواصلات ميري ريغيف، ما يؤشر على أن إقالتها من مكتب نتنياهو ليست بسبب ضعف الكفاءة.