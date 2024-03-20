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إسرائيل تحكم بالإعدام على مرضى سرطان بقرار إعادتهم إلى غزة

3/20/2024 11:13:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرّرت المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي إعادة 20 مريضاً فلسطينياً مصاباً بالسرطان، من بينهم أطفال، إلى قطاع غزة المحاصر والمستهدف، في الوقت الذي يتلقّون فيه علاجات منقذة للحياة، أو يخضعون لمراقبة ومتابعة طبيّتَين في مركز شيبا الطبي - تل هشومير بمنطقة تل أبيب ومستشفيات القدس الشرقية.
 وذكر موقع "واينت" العبري الذي أورد الخبر، مساء اليوم الأربعاء، أنّ من بين المرضى الفلسطينيين في المستشفيات كذلك عدداً من سكان قطاع غزة المصابين من جرّاء الحرب المتواصلة التي تشنّها إسرائيل على القطاع المحاصر، فيما تحاول منظمات معنية بحقوق الإنسان العمل على وقف إعادتهم.
ويتلقّى عدد من مرضى السرطان العلاج في المستشفيات الإسرائيلية منذ ما قبل بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نظراً إلى عدم توفّر علاج لهم في القطاع المحاصر. وقد بقي هؤلاء حيث هم بعد اندلاع الحرب، لكنّ هذا الوضع سوف يتغيّر في القريب العاجل في حال لم تنجح المنظمات الحقوقية في وقفه.


وقد أُبلغت المستشفيات، في الأيام الأخيرة، بوجوب الطلب من مرضاها الذين لا يتلقّون علاجاً في الوقت الراهن بالعودة مع مرافقيهم إلى قطاع غزة فوراً. ويعني هذا القرار الحكم بالإعدام عليهم، إذ إنّ هؤلاء في حاجة إلى مراقبة بعد إنهاء علاجهم، الأمر الذي لا يمكن القيام به في قطاع غزة المحاصر والمستهدف.
وفي مركز شيبا الطبي - تل هشومير، الذي يقع في منطقة تل أبيب والذي يُعَدّ واحدة من المنشآت الطبية والرعائية الصحية الكبرى والأكثر شمولاً في الشرق الأوسط، يخضع طفلان فلسطينيان من قطاع غزة مصابان بالسرطان لمراقبة طبيّة، علماً أنّ حالتَيهما كانتا قد شُخّصتا قبل السابع من أكتوبر الماضي، وكانا يتلقّيان علاجَيهما في المستشفى المذكور.
ولفت موقع "واينت" إلى أنّ مركز شيبا الطبي - تل هشومير عمل جاهداً من أجل إبقاء الطفلَين فيه بعد تلقّيهما علاجَي السرطان الخاصَين بهما، في ظلّ حاجتهما إلى مراقبة. وإذ نشر الموقع ردّ المستشفى الرسمي الذي جاء فيه أنّ "في أعقاب تقييم طبي، فإنّنا نعمل وفق تعليمات منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية"، وأشار إلى أنّ هذا المستشفى يحاول في الكواليس عرقلة قرار إعادة الطفلَين إلى قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤول مطّلع على تفاصيل القضية، من دون أن يسمّيه، قوله: "جميعنا نفهم ماذا تعني إعادتهما الفورية إلى هناك. نتحدّث عن تسجيل هدف ذاتي (من قبل إسرائيل) وإلحاق ضرر كبير في الدعاية الإسرائيلية. نحن نكافح الآن من أجل إبقائهما في إسرائيل".
أضاف الموقع العبري نفسه أنّ سيارة أجرة كانت موكلة بنقل الطفلَين إلى نقطة العبور صوب قطاع غزة، عادت أدراجها بعد ضغوط عليها من جهات لم يسمّها كذلك.

في الإطار نفسه، بيّن موقع "واينت" العبري أنّ ثمّة عدداً من المرضى في "مستشفى أوغوستا فيكتوريا" الذي يُعرَف بـ"مستشفى المطّلع" في القدس، من بينهم مصاب بالسرطان يبلغ من العمر 63 عاماً خضع لعملية جراحية في السابع من أكتوبر الماضي، وآخر مصاب بالسرطان كذلك يبلغ من العمر 43 عاماً خضع لعملية جراحية في بداية أكتوبر الماضي وترافقه زوجته، ومصاب ثالث بالسرطان يبلغ من العمر 53 عاماً ترافقه زوجته كذلك، إلى جانب مريضة مصابة بالسرطان خضعت لعملية جراحية أخيراً وتتلقّى علاجاً كيميائياً.
وعدّد الموقع نفسه إصابات أخرى بالسرطان في مستشفيات الداخل الفلسطيني والقدس، إلى جانب جرحى يتلقّون علاجات بعد إصابتهم في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم أشخاص خضعوا لعمليات جراحية.
وقد تقدّمت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" بطلب إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية في دولة الاحتلال والنيابة العسكرية، بحسب الموقع العبري، جاء فيه أنّ "المرضى الذين لا يتلقّون العلاج الطبي في المستشفيات في الوقت الراهن، يحتاجون (بحسب المعلومات المتوفّرة لدى المنظمة) إلى علاج أو إلى مراقبة من كثب، ومن غير الممكن حصولهم على ذلك في قطاع غزة، أو هم في وضع صحي لا يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، في ظلّ الظروف التي تعصف بقطاع غزة اليوم، وذلك لأنّ الجهاز الصحي انهار فيه".
وأضافت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" في طلبها نفسه الذي نقله موقع "واينت" أنّ "حتى قبل الحرب، فإنّ هؤلاء المرضى أُجلوا من هناك (قطاع غزة) وأُدخلوا إلى إسرائيل إذ لا يتوفّر لهم علاج في قطاع غزة". وبناءً على ذلك، و"في ظل هذه الظروف"، طلبت المنظمة "إلغاء إجلاء المرضى في هذه الفترة، ومنع إرسالهم إلى مكان قد يجدون موتهم فيه أو يعانون من عذاب شديد".
وبحسب ما أشار موقع "واينت" العبري، فإنّ منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" تنتظر ردّاً رسمياً على ما تقدّمت به، وقد تتّجه إلى المحكمة العليا في حال رُدّ طلبها.
وشدّدت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" على أنّ "إعادة السكان إلى قطاع غزة في ظلّ الهجوم العسكري والأزمة الإنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وتعني المخاطرة الواعية بأرواح الأبرياء، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالمرضى الذين قد تؤدّي ظروف الصرف الصحي والجوع لديهم، إلى جانب عدم توفّر العلاج الطبي، إلى تفاقم مشكلاتهم"، بالإضافة إلى "الحكم عليهم بالإعدام". ورأت المنظمة أنّ "رفض الجهات الأمنية نقل مثل هذه التعليمات (إعادة المرضى إلى قطاع غزة) كتابياً، يشير إلى أنّ المسؤولين يدركون أنّ هذه الإجراءات غير قانونية ويتهرّبون من المسؤولية"، وبالتالي "يتوجّب على المستشفيات والطواقم الطبية أن تعارض بحزم تسريح المرضى، طالما أنّ لا ضمانة لعدم إعادتهم إلى قطاع غزة حيث حياتهم في خطر".

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