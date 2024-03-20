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في غزة.. أمهات يعجزن عن إرضاع صغارهن وأطباء يتناولون علف الحيوانات

3/20/2024 11:13:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سلطت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الضوء على الأوضاع المأساوية في شمال غزة، حيث تعجز الأمهات عن الرضاعة الطبيعية بسبب الجوع والوهن الشديد، وتفقد النساء الحوامل أطفالهن في غرف العناية المركزة نتيجة سوء التغذية الحاد، فيما يضطر الأطباء إلى تناول علف الحيوانات للبقاء يقظين أثناء عملهم الشاق.

وقالت الصحيفة إن هذه هي الصورة التي نقلها الكادر الطبي العامل في شمال غزة الذي دمرته الحرب، في الوقت الذي ظهرت فيه المجاعة في القطاع.


لكن إسرائيل تنفي وبشدة وجود أي قيود على دخول المساعدات إلى غزة، وتصر على أنها تدعم توصيل الإمدادات جوًا وبرًا وبحرًا، بحسب ما ذكرت الصحيفة، إلا أن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة يقولون إن هذه الأزمة الإنسانية هي نتيجة للقيود الإسرائيلية وقصف القطاع؛ ردًّا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.


وقال أحمد الكحلوت، أحد كبار الممرضين في مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة: "الوضع في المستشفى كارثي، فنحن نواجه نقصًا حادًا في كل شيء، بدءًا من الكهرباء والموظفين والغذاء والأدوية والمياه النظيفة".
ويعتبر المستشفى أحد المرافق الوحيدة في الشمال الذي مزقته الحرب، ويعالج الأطفال حديثي الولادة والأكبر سناً.
"لا تستطيع الأمهات المرضعات إرضاع أطفالهن لأنهن لا يجدن ما يكفي من الطعام لتناوله، وهذه تعتبر كارثة لأن الطفل قد يعاني من التهاب رئوي بسيط، ولكنه قد يموت بسبب ضعف مناعته"، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية عن كحلوت.
وأشارت "إندبندنت" إلى أنه توجد حالياً ستة أسرة وخمس حاضنات فقط في وحدة العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان؛ بسبب انقطاع الكهرباء إلى حد كبير في وحدة العناية المركزة الخاصة بكمال عدوان.
وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن ما يقرب من 1 بين كل 3 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، وهو ضعف العدد الذي ورد في تقريرها الأخير في يناير/كانون الثاني.
وفي المجمل، تقول وزارة الصحة في غزة إن 27 طفلا لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في الأسابيع الأخيرة.
وتم تسجيل ما لا يقل عن 20 من إجمالي الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالجوع في مستشفى كمال عدوان، إذ يقول الأطباء إنه يتعين عليهم اتخاذ خيارات صعبة كل يوم في ظل غياب الإمدادات، مشيرين إلى أنهم يعطون الأولوية في العلاج للحالات التي لديها أمل في البقاء على قيد الحياة.

MENAFN20032024000072011014ID1108003481

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