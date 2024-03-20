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إعلام عبري: إسرائيل تعيش حالة توتر

3/20/2024 11:13:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حركة "حماس" لم تقدم حتى الآن ردا على الاقتراح الإسرائيلي في المفاوضات الجارية بقطر، وإسرائيل تنتظر رد الحركة بتوتر، رغم تصريحات أسامة حمدان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلافا لتصريحات ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان، فإن الحركة لم ترد حتى الآن بجواب على الاقتراح الإسرائيلي في مفاوضات قطر، وفي إسرائيل ينتظرون بترقب متوتر رد حماس الذي بحسبه -التقديرات لن تكون إيجابية ولكنها قد توفر بعض المرونة من جانب المنظمة-".
ويوم أمس الأربعاء، أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن الوسطاء نقلوا موقف إسرائيل من المقترح الذي سلمته الحركة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الرد سلبي بشكل عام.
وأشار حمدان إلى أن "موقف الاحتلال من مقترح الحركة وهو سلبي بشكل عام، ولا يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومته.. بل ويتراجع عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء ونقلت إلينا عبرهم، إمعانا في سياسة المماطلة، مما من شأنه أن يعرقل المفاوضات، وربما يوصلها الى طريق مسدود".
وفشلت أطراف الوساطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان. لكن جولة جديدة من المباحثات بدأت الأسبوع الماضي تستند إلى مقترح من حركة "حماس" يقوم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن أسرى محتجزين لديها، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.
وأكدت الخارجية القطرية الثلاثاء، أن المباحثات تتواصل بين "الفرق الفنية" على رغم مغادرة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع الدوحة.

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