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عن ذلك الهمس المرتفع

3/20/2024 11:13:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الحوارات في الداخل الأردني ليست مخفية، وصالونات عمان همسها "مرتفع ومسموع"، وهنالك شرخ عمودي في المجتمع، وهو نتيجة طبيعية لمجتمع مفروز منذ عقود لا يحميه إلا حضور مفهوم "الدولة" والدولة فقط.
لن نأخذ الهمس المرتفع كدلالة على ما نقول، بل يكفي أن نقرأ قراءة مسحية مقالات النخب الأردنية "المتعددة" في موضوع الحرب على غزة وكل ما يمكن تصوره من تداعيات واحتمالات "كارثية" في الضفة الغربية من النهر.
هناك محاكمات صورية للأفكار، وتهم التخوين جاهزة ومعلبة عند كل فريق ضد الآخر.
فريق يرى الخيانة في عدم الانقياد وراء حماس، ويعطيها الشرعية تحت مسميات بطولية فضفاضة عنوانها "المقاومة"، وهي مفردة سحرية تجد مكانها بسهولة أمام احتلال متغطرس ودموي، لكن تلك المفردة أيضا لها دلالات يجب تأطيرها لا إفلاتها على المطلق والمجهول.
حماس "فكرة"، كما قال وزير الخارجية الأردني ذات موقف "رسمي" واضح الغضب، لكن الفكرة ليست سياسة تجر وراءها دولة بكامل مؤسساتها. خاصة أن الفكرة نفسها متشظية على ذاتها بين مكتب سياسي "متعدد المرجعيات الإقليمية" وقيادة جناح عسكري متمكن في مهارات الهجوم المباغت وفاشل في كل خطوط دفاعه وحراسة مرماه من الأهداف القاتلة والمميتة والمتوحشة. ونعم، هي ليست لعبة تسجيل نقاط وأهداف.
وهناك فريق انعزالي يتمترس خلف سواتر ترابية من العاطفة الوطنية، يلقي تهمة التخوين على أسس غير منطقية ولا موضوعية يرى فيه الأردن قويا بانعزاله عما يؤذيه، وهي فكرة صوفية لا تتجاوز الإنشائيات وتتكسر كزجاج هشّ أمام واقع مختلف يضع الأردن بالضرورة الجغرافية في قلب العواصف الإقليمية التي تحركها المصالح الدولية.
قبل السابع من أكتوبر، كانت الدولة الأردنية تدخل مئويتها الثانية بمنظومة إصلاح سياسي وإداري قد يقود إلى إصلاحات لاقتصاد يعاني ما يعاني، وتجهزت "الدولة" بمنظومة تشريعات جديدة ونوعية لخوض مرحلة مختلفة وبالتدريج لتغيير الواقع السياسي ومن بين المعطيات التي دار الجدل حولها كان مفهوم "الهوية الجامعة" التي واجهت أول اختبار لها في تداعيات أحداث غزة.
كان العقل السياسي للدولة الأكثر تيقظا وتنبها لمتغيرات الإقليم، والتحذيرات الأردنية الرسمية المعلنة كانت بصوت مرتفع حول انفجار وشيك سيحدث غرب النهر، وجاء المتوقع من غزة، وإسرائيل تتحمل المسؤولية بمزاجها اليميني المتجلي بحكومة تطرف تتقن إدارة التوحش، والذي حشد كل اليمين المقابل له في صراع دموي نراه اليوم.
وفي كل ما حدث بعد ذلك منذ السابع من أكتوبر، كانت الدولة الأردنية تمارس وبمهارة "إدارة مواجهة التوحش" وكان التصعيد الأردني سياسيا ودبلوماسيا أكبر بكثير من بيان تنديد وشجب، ومن لا يلمس التأثير الأردني على حالات تغيير المواقف والاستدارات الإقليمية والدولية ليس أكثر من مرتهن لمواقف عمياء متصلبة أو في أسوأ الأحوال "وهذا موجود" هي فئة كامنة تتربص اللحظة لاستهداف كل مفهوم "الدولة" في الأردن.
شخصيا، لا أحب عبارات التخوين، ولكل إنسان حقه في تكوين رأيه ومواقفه حتى المعارض منها للسياسات الرسمية، لكن الانضباط تحت مظلة الدستور والقانون هي الحالة الوحيدة التي أرى فيها الفرز واجبا، بين أردنيين "أيا كانت أصولهم" يؤمنون بالدولة كمفهوم وكيان وهوية جامعة، أو غيرهم.

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