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تعزيز الاشتمال المالي

3/20/2024 11:13:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في خضم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يبرز الاشتمال المالي كحجر أساس لتحقيق نمو شامل ومستدام، خاصة في المناطق النامية والأسواق الناشئة.
مؤخراً، أعلن البنك المركزي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2023-2028، مستهدفاً بذلك إنجاز رؤية طموحة لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
الاشتمال المالي يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فالأردن، من خلال الإستراتيجية الوطنية الجديدة يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، إذ إن الهدف هو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات، خاصةً الفئات المهمشة مالياً.
التكنولوجيا المالية تشكل عاملاً رئيسا في تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية مبتكرة ومتاحة.
هذه الإستراتيجية تأتي كخطوة لتعميق الجهود السابقة في هذا المجال، مع توسيع نطاق الاشتمال المالي بما يشمل الأفراد وقطاع الأعمال، خصوصاً الفئات المستبعدة مالياً، كالأقل دخلاً، والنساء، والشباب، واللاجئين، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقد حددت الإستراتيجية أهدافاً واضحة تشمل رفع نسبة الاشتمال المالي من 43.1 % إلى 65 %، وتقليص الفجوة الجندرية من 22 % إلى 12 %، وزيادة ملكية الحسابات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 52.4 % إلى 75 %.
الإستراتيجية ترتكز على أربع ركائز أساسية: التمويل، والادخار، والتأمين، والدفع والتحويل، مع التأكيد على الأدوار الجديدة لقطاع التأمين وأهمية الادخار كركيزتين جديدتين في هذه الإستراتيجية، حيث تهدف هذه الركائز إلى تطوير منتجات تساهم في التخطيط المالي السليم وتحفز استخدام الموارد المالية بشكل كفؤ ومسؤول.
بالإضافة إلى ذلك، تعطي الإستراتيجية اهتماماً خاصاً للتكنولوجيا المالية والابتكار كأدوات لتعزيز الاشتمال المالي، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وخفض تكلفة استخدامها، وتوفير المزيد من الخيارات لجميع الفئات، وتمكين أصحاب الأعمال من إدارة أعمالهم بأسلوب تنافسي.
الدور التشاركي الذي يتبناه البنك المركزي مع شركائه يبرز في وضع السياسات والرؤى كعامل أساسي في نجاح تطبيق الإستراتيجية، حيث يعكس هذا النهج التزام الأردن بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي.
ختاماً، تشكل الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028) خطوة مهمة نحو تعزيز النظام المالي في الأردن وتحقيق التنمية المستدامة، اذ انه ومن خلال التركيز على الاشتمال المالي، يمكن للأردن تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز المساواة، ودعم الابتكار، مؤسساً بذلك لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع أفراد المجتمع.

MENAFN20032024000072011014ID1108003476

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