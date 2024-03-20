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ماذا بعد غزة؟

3/20/2024 11:13:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يبدو سؤالا مبكراً، فلم تضع الحرب أوزارها بعد، وليس دقيقاً الوصول لنتائج نهائية قبل وقف إطلاق النار الدائم، ولكن الحرب أوضحت حقائق غالبًا ما تجاهلناها، وهي حقائق مهمة لفهم المستقبل بعد حرب غزة ومنها :
أحلام القفز عن الحق الفلسطيني بالتطبيع مشروع فاشل، والقضية الفلسطينية قضية شعب يجب أن تحل ولا يمكن تصفيتها، وحلها بات حاجة ملحة ومطلبا دوليا حتى للحلف الإنجلوأمريكي حليف إسرائيل، لقد أخذت القضية إقليميا ودوليا زمام المبادرة من جديد، وما التأييد الشبابي الأوروبي للحق الفلسطيني إلا دليل على ذلك .
العالم العربي ليس كتلة واحدة، وهو يفتقر لآليات الحد الأدنى من التخطيط الإستراتيجي وإن رابطة اللغة والدين والدم التي تغنينا بها كثيرا ليس لها أي تأثير حقيقي ولم تساهم أبدا في وقف الإجرام اليومي بحق الفلسطيني وينطبق هذا أيضا على ما يسمى بالعالم الإسلامي.
جمهورية مصر العربية قاومت التهجير، ولكن الحديث الهمس يشكك أحيانا في قدرة مصر على الاستمرار بهذا الموقف، والصغوط الشعبية في تزايد على مصر لفتح المعابر وإدخال مساعدات، ولكنها عموما تنأى بنفسها عن لعب دور قيادي هي مؤهلة له لوقف العدوان وإدخال المساعدات والضغط على نتنياهو والعالم لحل القضية حلا نهائياً.
منظمة التحرير الفلسطينية كيان سياسي مجمد، البعض يرى فيه عنوان الاستقلال الفلسطيني ولكنه أيضا كان عنوانا ل ((فلسطنة)) القضية وتحويلها من حركة تحرر وانعتاق حضاري عربي إنساني الى ساحة انقسام فلسطيني وتبعية فلسطينية إلى قوى محلية ودولية، وبدلا من أن تقود النظام العربي نحو الوحدة والاستقلال السياسي والاقتصادي غدت جزءا منه، ولهذا فإن إنهاء الانقسام هو قرار إقليمي ودولي في إطار إتفاق دولي على حل القضية اكثر من كونه حواراً بين أطراف الانقسام مما يعني بأن وحدة الصف الفلسطيني ليست أمراً قريب الاحتمال!
الأردن أكثر الدول المجاورة تأثراً بحرب غزة، فوحدت حرب غزة الجبهة الداخلية الأردنية وتجاوزت أي اصطفاف سابق بين مكونات الشعب الأردني حيث طغى الموقف التاريخيّ للشعب الأردني في نصرة الحق الفلسطيني ليس باعتباره موقف أحزاب معارضة أو موالاة بل هو موقف شعبي عارم قاد المشهد الأردني الشعبي وهو ما تناغم مع الموقف الرسمي أمام المحافل الدولية.
كما أظهرت الحرب حقيقة موقف إسرائيل من الأردن للعيان، فقد ثبت أن اتفاقيات السلام ليست درعا سياسيا يحميه من الأطماع الصهيونية المباشرة أو من محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حسابه أرضا وشعبا وهوية.
مواقف الدول لا تكون بتنميط شعارات في مظاهرات ولا في استمرار الاعتقاد باحتكار الحكومات للحكمة والحقيقة، فالأردن لا يختلف عن كل دول المنطقة في ارتباطاته السياسية والعسكرية والاقتصادية! ولكن إذا كان من نصيحة تجزى فهي أن الظروف لم تعد كسابق عهدها وأن المشاركة السياسة تبدأ من الآن وليس من الانتخابات القادمة، وأعتقد أن الوقت قد أزف لمصارحة وطنية مع جميع الأطراف في مؤتمر وطني مستمر الانعقاد يتم فيه المكاشفة والمناقشة مع القوى السياسية والاجتماعية بوعي ومسؤولية وطنية تتجاوز المصالح الضيقة نحو المصلحة الوطنية العليا ونحو أفق وطني جاد ونحو خطة عمل وطنية للمستقبل تأخذ بالأردن لآفاق الاستقلال السياسي والاقتصادي التام، وتجعل من كل تحديات المرحلة فرصا لخلق تحديث سياسي واقتصادي وتعليمي وطني شامل فإن الشعوب تنهض وتُستنهض أكثر من ما تُستنهض عند تبلور عدو خارجي! آمل أن تصلك رسالتي جنابك.

MENAFN20032024000072011014ID1108003475

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