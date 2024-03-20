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نتنياهو حجر ضمن رقعة شطرنج

3/20/2024 11:13:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مكانة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ((في خطر. تعمق حالة عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحُكم. توقع مظاهرات كبيرة تُطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة. نتنياهو لا يعمل لصالح إسرائيل، بل من أجل بقائه السياسي فقط. كُل ما يحدث في قطاع غزة مُرتبط بشخص نتنياهو)).. تلك مُقتطفات من تقارير لأجهزة الاستخبارات الأميركية، أو مسؤولين غربيين أو مراكز أبحاث ودراسات مُختلفة.
من الخطورة، اختزال ما تتعرض له غزة، من إبادة جماعية وتهجير مُمنهج، بشخص نتنياهو فقط، وإلقاء اللوم عليه، ووصفه بسمات من قبيل ((مريض نفسي))، أو ((كُل ما يهمه تاريخه السياسي، ولا يعبأ بمصالح شعبه)).
الأخطر من ذلك، هو أن يكون هذا المسار مُتعمدًا، بمعنى خطة لإلصاق، مُا يرتكب من مجازر بشعة، وقتل لأطفال ونساء وكبار سن، وتدمير المباني التاريخية والأثرية والتُراثية، بنتنياهو، وإظهاره للعالم بأنه ((ديكتاتوري))، أو ((مجنون))، أو يُعاني من ((انفصام)).. وإن كان عكس ذلك فهناك قصور بالفهم.
دول العالم، التي تتباهى بأنها لديها ديمقراطية وهي راعية لحقوق الإنسان، تُريد وبمُشاركة الصهاينة أن تُظهر بأن ((المُجتمع الإسرائيلي)) مُتحضر، وديمقراطي، ويُقيم أوزانًا للقوانين والمواثيق الدولية.. وفي الوقت نفسه تُريد ((حرق)) نتنياهو، وإظهاره بأنه مُختلف عن بقية ((الشعب الإسرائيلي))، وأنه قام بتلك المجازر من تلقاء نفسه فقط.
وللعلم فقط، فإن تلك الخطة معلومة ومعروفة لدى الكثير من الشعوب، التي نستطيع إطلاق صفة ((المقهورة)) أو ((المقموعة)) عليها، فالتاريخ مليء بأحداث وحكايات من قبيل إقدام مسؤول ما على ((مجزرة)) بحق شعبه، ومن ثم إلصاقها بشخص آخر، يتبوأ منصبًا مُعينًا في الدولة.
تمامًا فعلت مثل ذلك، الكثير من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المُتحدة الأميركية، عندما وضعت تحت تصرف نتنياهو، طائرات ودبابات ومدافع وطائرات مُسيرة، وقنابل عنقودية وأخرى يصل وزنها لألفي طن، وعشرات المليارات من الدولارات.
فعلت كُل ذلك، مُمنية النفس بأن يُحسن التصرف بها، ويُنفذ ((المُخطط الشيطاني)) بحق غزة.. ومن ثم فإن الخروج من ذلك سهل جدًا، يتمثل بنعت نتنياهو بأقذر الأوصاف وتهميشه، وجعل المُجتمع الدولي بأكمله ((يلفظه))، وإظهار باقي المسؤولين الصهانية بصور الحمل الوديع، الذي يؤمن بالسلام، وبحق الإنسانية.
كل الصهاينة، أكان نتنياهو أم أي أحد غيره، يؤمنون بنفس الأفكار والأهداف والعقيدة، ومتشابهون بـ))القذارة)) وعدم احترام الشعوب الأُخرى، وعلى رأسها العربية والإسلامية.. فأيًا كان في موقع المسؤولية (رئاسة وزراء الاحتلال)، يُطبق شريعة الصهيونية، القائمة على القتل والتدمير بحق أهل فلسطين.
إذًا، الأهداف لا تختلف، وإنما تختلف الأدوات التي توضع بإجماع يخدم المصلحة العُليا للكيان الغاصب، طبعًا تحت حماية شرطي العالم الفاسد والحاقد.
مرة ثانية، إلصاق ما يحدث في غزة بشخص نتنياهو، أو حتى حُكومته المُتطرفة، أمر يُجانب الصواب، ليس دفاعًا عن هذا القاتل، ولكن خوف من فهم مغلوط، وابتعاد عن الحقيقة.. فكُل ما حدث ويحدث، لم يكن نتاج قرار وتصرفات حُكومة مُتطرفة، فحتى أكثر الساسة عقلانية في دولة الكيان، لو تبوأوا منصب رئاسة الوزراء لكانوا فعلوا ما فعله نتنياهو، إن لم يكن أكثر.
مُهاجمة الحُكومة الحالية لدولة الكيان ومحاولة إدانتها، تُخرج الأمور من نصابها، وتُلصق الجرائم التي ارتكبت بالشخوص، وهذا أمر غير منطقي إن لم يكن كارثيًا.. فما حدث في قطاع غزة من جرائم لا يُمكن إلصاقها بحكومة مُعنية أو شخص ما.
ما حدث في غزة، جاء بفعل مُشاركة ودعم ومُساندة دول، تعرف ما تُريد، ولا تترك الأمور للنزوات الشخصية، أو لعبثية الأحداث، ليُديرها أهوج غير متزن، لا يعي ما يفعل.. وجد نفسه فجأة، أمام وضع لا يُحسد عليه، وكأن الكُل يراقبه كيف ومتى سينجح بالخروج من مأزقه قبل أن ينتهز خصومه الفُرصة ويقصوه جانبًا وتنتهي القصة، ليبدأ فصل جديد من التعايش السلمي المزعوم.

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