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حظر الظل.. استبداد الخوارزميات..!

3/20/2024 11:13:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصبحنا نعيش في عالم رقمي، حيث التفاعل مع العالم والناس يجري عبر منصات التواصل الاجتماعي. وعندما كنا نسأل أحدًا من الشباب قبل نحو عقدين عن أهم شيء لديه ويقول إنه هاتفه النقال، كنا نستغرب. واليوم، إذا نسيت هاتفك الذكي أو فقدت اتصالك بالإنترنت، تشعر بأنك لست على ما يرام إلى أن تستعيد هاتفك أو اتصالك بالشبكة. ولكثيرين، أصبحت وسائل التواصل طريقته للتعبير عن الذات، والظهور في العالم، بحيث يضعه فقدان اتصاله في عزلة.
في كثير من الأحيان، يستلم مستخدم موقع للتواصل إخطارًا صرحًا من المنصة المعنية تخبره فيه بأنه تم فرض قيود على نشاطه في المنصة. وتتذرع المنصات بانتهاكه سياسات نظامها الأساسي بطريقة ما. ولعل أكثر أشكال هذا الحظر وضوحًا بالنسبة لنا نحن العرب هو تقييد المحتوى الذي يعارض الكيان الصهيوني وممارساته وسياساته. ويحاول المستخدمون تجاوز خوارزميات المراقبة وخداعها بطرق مبتكرة، مثل تقطيع الكلمات إلى أحرف منفصلة، أو تحويل النص إلى صورة، وغير ذلك.
لكنّ هناك نوعًا من الخداع المقابل تمارسه المنصات ضد المستخدمين، بحيث تجعلك تغني كما تشاء، لكنها تغلق الميكروفونات عن المستمعين المفترضين. هذا هو ((حظر الظل)) shadow banning، أو ((الحظر الخفي))، أو ((الحظر الشبحي))، أو ((تظليل التعليق)) –وكلها أسماء لشيء واحد. ويعني حظر الظل أو ((الحظر الظلي))‏‏، فرض ‏‏حظر كلي أو جزئي للمستخدم أو محتواه من بعض مناطق مجتمع عبر الإنترنت بحيث لا يكون الحظر واضحًا للمستخدم، ومن دون إشعاره بالحظر.
لدى إخضاعك لـ))حظر الظل))، تقوم المنصة بتخفيض رتبة حسابك، والحد من ظهور منشوراتك أو تعليقاتك، والإحجام عن التوصية بمحتواك للمستخدمين الآخرين. وسوف تساورك الشكوك حين تجد مشاهدات محتواك قد انخفضت بطريقة غير اعتيادية. وسوف تعتقد بأن الآخرين يشاهدون مشاركاتك ولا تتفاعل معه، في حين أنه في الواقع محجوب عن غالبية المستخدمين.
ويمكن أن يقع أي شخص أو كيان نشط على منصات التواصل الاجتماعي، من المستخدمين الأفراد إلى الشركات والمؤسسات، ضحية لـ"حظر الظل". وبطبيعة الحال، سيكون المستخدمون الذين يشاركون كثيرًا في في المناقشات حول الموضوعات الجدلية أو المنطوية على إمكانية الاستقطاب أكثر عرضة للاستهداف.‏ ويمكن أن يستهدف هذا الحظر مستخدمًا معروفًا بمشاركة تعليقات سياسية تعتبرها المنصة استفزازية. وعلى الرغم من نشاطه المستمر، تتلقى مشاركاتها فجأة تفاعلات أقل بما لا يقاس، ويصبح من الصعب على الآخرين اكتشاف محتواهم باطراد من خلال عمليات البحث أو علامات التصنيف.‏ وليس معروفًا ما إذا كان حظر المستخدم من دون إخطاره يتعلق بقيمته الاعتبارية وتأثيره بحيث لا تريد المنصة استفزازه، أم أنها تفضل تركه في الظلام بينما يظن أنه تحت الشمس.
بالتأكيد، ومثل كل شيء آخر، يتقاطع ((حظر الظل)) مع السياسة، خاصة وأنه يتصل بمجال الخطاب والنشاط الاجتماعي والسياسي عبر الشبكة العالمية. ويغلب أن يتم استخدام هذا الحظر كسلاح لقمع الأصوات المعارضة، والتلاعب بالرأي العام، والتأثير على نتائج الانتخابات، وغير ذلك من التدخلات السياسية. ويضيف هذا فقط إلى السياسات المنحازة بوضوح لمنصات التواصل، التي تفتقر إلى النزاهة والحيادية وتتبع في أحكامها وممارساتها المنظورات الشخصية لأصحابها ومديريها.
إذا كان اعتقاد قد ساد في البداية بأن منصات التواصل الاجتماعي تتيح مهربًا للأفراد من رقابة السلطات المحلية، فسرعان ما أصبح المستخدمون موضوعًا لرقابة المنصات الدولية نفسها بالإضافة إلى الرقابات المحلية. ويدرك المستخدمون الآن أن حريتهم في التعبير مقيدة على هذه المنصات. لكن الجديد هو حظرهم بلا إخطار صريح أو مبرر من المنصة. ولا شك أن الافتقار إلى الشفافية المحيط بممارسة ((حظر الظل)) يحبط آخر الآمال في خرق جدار المراقبة، ويوسع احتمالات التعرض للتلاعب في العالم الرقمي الحتمي نفسه.
لدى الشك في أنك ضحية لهذا النوع من الحظر، يقترح المهتمون التحقق بأن تطلب من صديق البحث عن منشوراتك أو تعليقاتك أثناء تسجيل الخروج من حسابه. وإذا لم يتمكن من العثور على المحتوى الذي يخصك، فربما يكونون قد أخضعوك لحظر الظل. وللتحرر من هذا الحظر، يوصون بمراجعة النظام الأساسي للمنصة، وإظهار أن السلوك الذي أدى إلى حظرك قد تم تصحيحه. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن رفع الحظر، ويعود الأمر إلى أهواء أو معايير مسؤولي النظام الأساسي والمشرفين عليه. ويمتلك هؤلاء الأفراد السلطة التقديرية لفرض إرشادات مجتمع الإنترنت والإشراف على محتوى المستخدم. وسوف يترك عدم وجود بروتوكولات موحدة وآليات للرقابة مجالاً للتلاعب وإساءة الاستخدام المحتملة لهذه السلطة.‏
في الأساس، ثمة الذين ينصحون بمغادرة عالم التقنية المليء بالفخاخ جملة وتفصيلًا وإغلاق كل الحسابات الرقمية. إنها في النهاية كيان شديد التطفل ومنتهك صريح للخصوصية. ودائمًا ما يتم التذكير بأن هاتفك الذكي هو جاسوس خطير يمكنه التسلل إلى ما تحت جلدك. لكنّ هناك مبررات للمحاولة في العالم الرقمي الذي يختصر العالم ومسالكه. والمثال الحديث هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الهائل في تغيير وجهات النظر العالمية إزاء قضية مثل القضية الفلسطينية. ويغلب أن يكون الكثيرون من الناشطين وأصحاب الرأي محظورين، في الظل أو العلن. لكنّ عشاق الحرية ما يزالون يعثرون على طرق للإفلات من استبداد الخوارزميات في سياق صراعهم مع بقية كيانات الاستبداد التي تملأ عالَم الناس.

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