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هايل.. مولود الخداج الذي بدأ حياته بـالحجز التحفظي

3/20/2024 11:11:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى- ليست الحالة الأولى، كما أنها لن تكون الأخيرة، قصص الحجز على المرضى ومنع إخراجهم قبل دفع قيمة فاتورة العلاج أو تقديم ضمانات بسدادها، مسلسل مستمر، تكتب سيناريوهات حلقاته بين أروقة المستشفيات، منها الحكومية والأخرى خاصة، مسجّلة تجاوزات يصعب توثيقها، بينما كل ما يمكن إثباته، لا يتعدى أحاديث يرويها أصحاب تجارب عايشوا الوقائع ودفعوا الثمن.
في قسم الخداج في مستشفى الجامعة الأردنية، وبعد أن أكمل المولود هايل علاجه بالكامل وفق ما أخبره الطبيب المشرف على حالته لذويه، وحان موعد إخراجه للقائه بوالديه وشقيقته التوأم، تقف قيود الإجراءات المالية المتبعة كجدار فاصل، تمنع هذا اللقاء، وتجبر ذويه على قبول بقاء هايل لمزيد من الوقت في المستشفى، مع تقديم الرعاية الصحية الخاصة، ولكن تحت بند ما يمكن تسميته بـ "الحجز التحفظي".
تعود القصة إلى التاسع والعشرين من شهر شباط (فبراير) الماضي، عندما قررت الطبيبة المشرفة على حالة هايل الذي كان يتعافى بقسم الخداج، أن بإمكانه الخروج بعد تحسن حالته الصحية، وعند ذهاب والده الذي يقطن بالشونة الوسطى للمضي بإجراءات إخراجه، ولدى وصوله إلى قسم المحاسبة فوجئ بوجود مطالبة مالية قيمتها 1658 دينارا، وأن عليه الدفع أولا قبل إخراج المولود.
عند هذا الفصل من القصة، لم تكن المصيبة قد وقعت بعد، فوسط لهفة الوالد على إخراج مولوده، سارع إلى جمع ما أمكن من المبلغ ليعود في السادس من آذار (مارس) الجاري، لاخراج هايل، غير أن الصدمة الأكبر كانت عندما أبلغه المحاسب بأن المبلغ المترتب عليه هو ثمانية آلاف دينار، ولدى سؤاله عن السبب أخبره "أن تأمينه الصحي وقت وجود مولوده في قسم الخداج كان منتهيا، وتم احتساب كلف العلاج عن الفترة ما بين انتهاء التأمين وتجديده على نفقته الخاصة".
يقول أحمد والد الطفل هايل لـ "الغد"، "وُلِد هايل مع شقيقته التوأم بحالة طارئة في أحد المستشفيات الخاصة، وجرى لاحقا نقله إلى مستشفى الجامعة الأردنية وشقيقته إلى مستشفى حكومي آخر لكون حالتها الصحية كانت أفضل". ويتابع: "تم إدخال المولود إلى قسم الخداج بالمستشفى بتاريخ 29/ 11 /2023، وحينها تقدمت ببطاقة التأمين الصحي سارية المفعول لقسم المحاسبة لضمان تغطية كلف العلاج".
ويضيف "راجعت قسم المحاسبة بالمستشفى بتاريخ 29/ 2 /2024، لدفع الحساب وإخراج ابني، إلا أن المحاسب أبلغني بأني مطالب بمبلغ 1658 دينارا، ولم أكن أملك ذلك المبلغ حينها فطلبت منه إمهالي حتى أتمكن من جمع المبلغ وقد تمكنت خلال أسبوع من جمع 900 دينار كدفعة من المبلغ على أن أتعهد بالالتزام خطيا بسداد بقية المبلغ لاحقا، وبقي هايل في المستشفى خلال هذه المدة رغم أن الطبيب المشرف كان أكد أن بإمكانه الخروج".
ويقول، "عند عودتي إلى المستشفى لإخراج ابني طلبوا مني مراجعة قسم المحاسبة لأتفاجأ بأن المبلغ المطلوب يزيد على 8 آلاف دينار، والسبب أن التأمين كان قد انتهى خلال فترة تلقي ابني العلاج، ما رتب علي كامل أجور العلاج والإقامة في الخداج والكلف الأخرى".
ويردف، "اسودت الدنيا بعيني، فمنذ أكثر من ثلاثة شهور ونحن ننتظر أن نقوم باحتضان طفلنا، وأهلكنا التعب طوال هذه المدة جراء الذهاب والإياب والانتظار لساعات"، مشيرا إلى "أن والدته في حال يرثى لها، فقد أمضت الشهور الثلاثة وهي تتنقل لإرضاع ورعاية الطفلين كلاً في مستشفاه والآن وبعد أن منّ الله علينا بشفاء طفلينا نحرم من ضمهما واحتضانهما معا قبل دفع فاتورة العلاج".
عند هذا الحد من تفاصيل قصة المولود هايل، اختلطت الأوراق، بين إدارة مستشفى أصرت على اتباع الإجراءات، وبين تأمين صحي يؤكد أن الخطأ سببه الأب الذي لم يراجع لتجديد تأمينه وبين والد مصدوم، أكد مراجعته أكثر من مرة لتجيد تأمينه غير أنهم أخبروه بوجود إشكالية بين التأمين الصحي والهيئات المستقلة التي يعمل بإحداها.
هايل الآن خرج من المستشفى، ولكن بشروط قد تضع والده لسنوات تحت ظروف مالية صعبة، فوفق والده، "فإن إدارة المستشفى كانت تواصلت معه وأخبرته أن بإمكانه دفع المبلغ المتوفر معه وإخراج ابنه، على أن يتعهد خطيا بسداد باقي المبلغ".
اللافت، أن اتصال المستشفى مع والد هايل، جاء بعد يوم واحد من محاولة "الغد" التواصل مع إدارتها للاستفسار عن قصة الطفل، وما إذا كانت المستشفى تمنع إخراجه قبل دفع كامل فاتورة علاجه.
مصدر مطلع في مستشفى الجامعة أوضح أن تأخر خروج الطفل من المستشفى كان نتيجة عدم تعاون والده الذي رفض التوقيع على ضمانات لدفع باقي المبلغ المترتب على علاج ابنه، مضيفا أنه جرى التواصل مع ذوي الطفل بتاريخ 17 /3 /2024، وتم تسليمه لهم بعد توقيع والده على تعهد بدفع باقي المبلغ.
في مقابل تحميل المستشفى مسؤولية تأخير إخراج الطفل لوالده الذي رفض بالبداية التعاون والتعهد بسداد المبلغ، ينفي مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان وجود أي مشكلة في تجديد بطاقات التأمين الصحي للموظفين، قائلا لـ "الغد"، "أي تأخير في عملية التجديد مرده تأخر الموظف نفسه بالسير بإجراءات التجديد".
والد هايل أعاد التأكيد أنه حاول مرارا القيام بتجديد بطاقة التأمين الصحي بعد انتهائها، إلا أن إدارة التأمين الصحي رفضت بحجة وجود إشكالية مع عدد من الجهات الحكومية ومن ضمنها الهيئة الحكومية التي يعمل بها، لافتا إلى أنه وبعد محاولات كثيرة استطاع الحصول على بطاقة تأمين مجددة بتاريخ 6/ 3 /2024، ولكن بعد فوات الأوان.
وينوه أنه ومنذ بدء عمله كموظف في الهيئة يتم اقتطاع مبلغ التأمين الصحي شهريا دون توقف حتى خلال الفترة التي تم فيها رفض تجديد بطاقة التأمين، متسائلا "ما ذنبي أن أتحمل وجود إشكالية بين التأمين الصحي والهيئة؟ وما ذنب ابني الذي أبصر النور ولم يرى أسرته إلا بعد اشتراطات مالية قد تضعني في مأزق حرج لعدة سنوات قادمة؟.
في كتاب حصلت "الغد" على نسخة منه مؤرخ بتاريخ 19/ 5 /2022، يفيد بأنه "بناء على تقرير اللجنة المشكلة بتاريخ 28/ 6 /2020 والمشكلة لغايات التأكد من التزام الجهات الحكومية المستقلة من اقتطاع الاشتراكات الخاصة ببدل التسكين وتحويلها لصندوق التأمين الصحي قرر وزير الصحة تشكيل لجنة لمتابعة مدى قانونية اشتراك موظفي الهيئة بالتأمين الصحي وإعداد تقرير وتوصيات".
معنيون في الهيئة التي يعمل فيها والد هايل، اكتفوا بالقول "لم يتم إبلاغنا بالسماح بتجديد التأمين الصحي للموظفين"، في تلميح إلى وجود إشكالية سابقة بين الهيئة والتأمين حول تجديد الاشتراكات لموظفي الهيئة والتي على ما يبدو دفع ثمنها المولود هايل ووالده.

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