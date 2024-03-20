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المبادرات الرمضانية بعجلون.. إعانة فقراء على مواجهة غلاء الأسعار

3/20/2024 11:11:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - في كل رمضان، اعتادت مؤسسات رسمية وأهلية وجمعيات خيرية في محافظة عجلون، تنفيذ العديد من المبادرات الخيرية، من توزيع مساعدات مادية وعينية وإقامة إفطارات رمضانية للفقراء والأيتام، مؤكدة أنها تأتي بدعم من محسنين من أبناء المحافظة ومما يتوفر لدى الجمعيات، إضافة إلى جهات داعمة.
وقال مشرفون ومستفيدون من هذه المبادرات، إنها تعبر عن معاني التكافل والتراحم في هذا الشهر الفضيل، كما أنها تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للعديد من العوائل الفقيرة، والتي بات بعضها يعجز عن توفيرها بسبب ارتفاع أسعارها.
ويقول محمد عنانزة إن جمعية كفرنجة الخيرية، اعتادت في شهر رمضان الفضيل على شراء مئات طرود الخير من السوق المحلي، وبمبلغ لا يقل عن 25 دينارا لكل طرد، بحيث يتم توزيعها على الأسر الأشد فقرا في لواء كفرنجة، موضحا أن الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية لا يمكن أن تستغني عنها الأسرة، كالزيت النباتي، والأرز والسكر والشاي وأنواع عديدة من الحبوب.
ويؤكد الناشط الاجتماعي حمزة الخطاطبة، أن جمعيات إنسانية وخيرية، وخلال شهر رمضان المبارك، أصبحت تضاعف من جهودها لتوفر مساعدت غذائية ومعونات متنوعة، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر العفيفة في المحافظة، وأحيانا صيانة منازل للفقراء، مؤكدا أن ذلك يخفف عن كاهل الكثير من الأسر في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد أن لجانا خيرية تستعد لزيادة نشاطها خلال شهر رمضان المبارك، لتوزيع طرود الخير والمواد التموينية المختلفة، إضافة الى تقديم مساعدات مادية وعينية أخرى على الأسر المحتاجة في المحافظة، مشيرا إلى أنه عادة ما تتلقى هذه اللجان تبرعات مادية وعينية من جهات رسمية وشعبية، تسهم في تفعيل عملها وتوزيع المساعدات على المستحقين، لاسيما وأنه يتوفر لدى هذه اللجان قاعدة بيانات لعدد كبير من الأسر المحتاجة.
يشار إلى أنه وفق تقارير رسمية سابقة، فإن من أبرز التحديات التي تواجه محافظة عجلون هي ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت( 25,6 %) مقارنة مع المملكة ( 14,4 %) وبلغ عدد الأفراد الفقراء في المحافظة 37752 ألف فرد يشكلون (4,3 %) من إجمالي عدد الفقراء في المملكة وعدد الأسر 5231 أسرة ما نسبته (4,4 %) من عدد الأسر الفقيرة على مستوى المملكة.
يذكر أن عدد لجان الزكاة في محافظة عجلون يبلغ حاليا 6 هي: لجنة زكاة وصدقات راجب، ولجنة زكاة وصدقات أبو دجانة في كفرنجة، ولجنة زكاة وصدقات كفرنجة، ولجنة زكاة وصدقات عجلون، ولجنة زكاة وصدقات عين جنا، ولجنة زكاة وصدقات الجنيد.
واعتبر رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن هذا الجهد التطوعي موضع تقدير واعتزاز، داعيا منظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى إطلاق المبادرات المساندة وتقديم العون والمساعدة لمن هم بحاجة.

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