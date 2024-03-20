الأهلي ينتظر رد الرابطة

(MENAFN
- Al Watan) ينتظر الأهلي رد رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلبه بشأن نقل مباراته أمام الوحدة في الـ5 من أبريل المقبل، لحساب الجولة الـ27 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إلى جدة بدلا من إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بسبب ((ليلة القدر)).
وبينت مصادر أن إدارة شركة الأهلي أرسلت خطابًا إلى الوحدة لطلب نقل المباراة إلى جدة بدلا من لعبها في مكة، كونها تأتي في الـ26 من رمضان، الموافق لليلة القدر، ومن المتوقع أن تشهد مكة زحامًا شديدًا في تلك الليلة.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدة لا يمانع نقل المباراة إلى جدة، على أن يحصل على دخل اللقاء كاملا باعتباره الفريق المضيف، فيما وافق الأهلي على ذلك الشرط.
وأكدت المصادر أن الأهلي أرسل طلبًا رسميًا لرابطة المحترفين في هذا الشأن، وينتظر الرد، حيث من المتوقع صدور القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.
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