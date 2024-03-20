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الأهلي ينتظر رد الرابطة

3/20/2024 11:09:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر الأهلي رد رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلبه بشأن نقل مباراته أمام الوحدة في الـ5 من أبريل المقبل، لحساب الجولة الـ27 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إلى جدة بدلا من إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بسبب ((ليلة القدر)).
وبينت مصادر أن إدارة شركة الأهلي أرسلت خطابًا إلى الوحدة لطلب نقل المباراة إلى جدة بدلا من لعبها في مكة، كونها تأتي في الـ26 من رمضان، الموافق لليلة القدر، ومن المتوقع أن تشهد مكة زحامًا شديدًا في تلك الليلة.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدة لا يمانع نقل المباراة إلى جدة، على أن يحصل على دخل اللقاء كاملا باعتباره الفريق المضيف، فيما وافق الأهلي على ذلك الشرط.
وأكدت المصادر أن الأهلي أرسل طلبًا رسميًا لرابطة المحترفين في هذا الشأن، وينتظر الرد، حيث من المتوقع صدور القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

MENAFN20032024000089011017ID1108003459

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