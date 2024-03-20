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القفزة الأفضل للشباب

3/20/2024 11:09:35 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مراكز الوسط في دوري روشن السعودي للمحترفين تحولات ملحوظة، بعد نهاية الجولة الـ 24 للدوري، إذ تبدلت مراتب 6 أندية تتراوح بين المركزين الـ6 والـ12، فيما حافظت الفرق الـ5 الأولى والـ6 الأخيرة على مواقعها في الترتيب.
وحقق الشباب أفضل صعود، متقدمًا من المركز الـ12 إلى العاشر، فيما انتزع الاتفاق المركز السادس من ضمك، الذي تراجع إلى السابع، وأحدث الفيحاء تغييرًا آخر، بخطف المركز الثامن من الفتح، الذي تراجع إلى التاسع، وحدثت الانتكاسة الكبرى للوحدة، الذي تدحرج من العاشر إلى الـ12.

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