القفزة الأفضل للشباب

(MENAFN
- Al Watan) شهدت مراكز الوسط في دوري روشن السعودي للمحترفين تحولات ملحوظة، بعد نهاية الجولة الـ 24 للدوري، إذ تبدلت مراتب 6 أندية تتراوح بين المركزين الـ6 والـ12، فيما حافظت الفرق الـ5 الأولى والـ6 الأخيرة على مواقعها في الترتيب.
وحقق الشباب أفضل صعود، متقدمًا من المركز الـ12 إلى العاشر، فيما انتزع الاتفاق المركز السادس من ضمك، الذي تراجع إلى السابع، وأحدث الفيحاء تغييرًا آخر، بخطف المركز الثامن من الفتح، الذي تراجع إلى التاسع، وحدثت الانتكاسة الكبرى للوحدة، الذي تدحرج من العاشر إلى الـ12.
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