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هالو سبيس تُعلن عن إنشاء قاعدة في السعودية لإطلاق رحلاتها الفضائية

3/20/2024 11:02:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة“هالو سبيس” الإسبانية، الرائدة في مجال السياحة الفضائية، عن خططها لإنشاء قاعدة في المملكة العربية السعودية لإطلاق رحلاتها المستقبلية إلى الفضاء الخارجي.
ستُصبح المملكة العربية السعودية الموقع التالي الذي ستختبر فيه الشركة كبسولتها النموذجية رقم 2 على ارتفاع 32 كيلومترًا فوق سطح الأرض، وذلك في إطار استعداداتها لإطلاق رحلاتها السياحية إلى الفضاء.
وستُنظم“هالو سبيس” الرحلة التجريبية السادسة من المملكة في شهر يونيو المقبل، كجزء من خطتها لإنشاء أربع قواعد حول العالم، تشمل السعودية والولايات المتحدة.
ويُعدّ الاختبار القادم في السعودية هامًا للغاية، حيث سيتم التحقق من صحة التشغيل المتكامل لجميع الأنظمة الحيوية للكبسولة، تمهيدًا لإطلاق الرحلات السياحية إلى الفضاء الخارجي على حافة كوكب الأرض في عام 2026.
ستُتيح هذه الرحلات للمشاركين مشاهدة مناظر طبيعية خلابة للأرض بزاوية 360 درجة من حافة الفضاء، بتكلفة تُقدر بحوالي 200 ألف دولار أمريكي للفرد.
وتُمثل خطوة“هالو سبيس” علامة فارقة في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو الريادة في مجال السياحة الفضائية، وتُعزز من استثماراتها الكثيفة في هذا المجال، لِمُواكبة سباق الفضاء العالمي.
وتُؤكّد خطط“هالو سبيس” على مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة استراتيجية للسياحة الفضائية، وتُعزز من مكانتها كمركز رائد للابتكار والتكنولوجيا في notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240320_232644_709-->

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