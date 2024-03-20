هالو سبيس تُعلن عن إنشاء قاعدة في السعودية لإطلاق رحلاتها الفضائية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة“هالو سبيس” الإسبانية، الرائدة في مجال السياحة الفضائية، عن خططها لإنشاء قاعدة في المملكة العربية السعودية لإطلاق رحلاتها المستقبلية إلى الفضاء الخارجي.
ستُصبح المملكة العربية السعودية الموقع التالي الذي ستختبر فيه الشركة كبسولتها النموذجية رقم 2 على ارتفاع 32 كيلومترًا فوق سطح الأرض، وذلك في إطار استعداداتها لإطلاق رحلاتها السياحية إلى الفضاء.
وستُنظم“هالو سبيس” الرحلة التجريبية السادسة من المملكة في شهر يونيو المقبل، كجزء من خطتها لإنشاء أربع قواعد حول العالم، تشمل السعودية والولايات المتحدة.
ويُعدّ الاختبار القادم في السعودية هامًا للغاية، حيث سيتم التحقق من صحة التشغيل المتكامل لجميع الأنظمة الحيوية للكبسولة، تمهيدًا لإطلاق الرحلات السياحية إلى الفضاء الخارجي على حافة كوكب الأرض في عام 2026.
ستُتيح هذه الرحلات للمشاركين مشاهدة مناظر طبيعية خلابة للأرض بزاوية 360 درجة من حافة الفضاء، بتكلفة تُقدر بحوالي 200 ألف دولار أمريكي للفرد.
وتُمثل خطوة“هالو سبيس” علامة فارقة في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو الريادة في مجال السياحة الفضائية، وتُعزز من استثماراتها الكثيفة في هذا المجال، لِمُواكبة سباق الفضاء العالمي.
وتُؤكّد خطط“هالو سبيس” على مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة استراتيجية للسياحة الفضائية، وتُعزز من مكانتها كمركز رائد للابتكار والتكنولوجيا في notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240320_232644_709-->
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