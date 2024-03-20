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حادثة جديدة تضرب إحدى طائرات بوينج

3/20/2024 11:02:39 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة لخطوط "دلتا إيرلاينز" هبوطا اضطراريا اليوم الأربعاء، بعد أن اشتعلت النيران في أحد المحركات فور إقلاعها من جزيرة أروبا متجهة إلى أتلانتا.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية، إن طائرة من طراز "بوينج" أقلعت من أروبا متجهة إلى أتلانتا، اضطرت إلى العودة والهبوط اضطراريا بعد انفجار محركها عند الإقلاع.
وقال متحدث باسم شركة الطيران لموقع إلكتروني إنه كان هناك 168 راكبا على متن الطائرة بالإضافة إلى أربع مضيفات وطيارين. واضطر الركاب لقضاء ليلة إضافية في أروبا.
وواجهت الرحلة "دلتا DL581" المتجهة من أروبا إلى أتلانتا تلك المشكلة الميكانيكية بعد وقت قصير من إقلاعها. وقال المتحدث إن الطائرة هبطت بسلام وعادت إلى بوابة الإقلاع دون حوادث.
وأشار المتحدث باسم شركة الطيران إلى أن "فرق دلتا تعمل على إيصال عملائنا إلى وجهاتهم النهائية في أسرع وقت وبأمان قدر الإمكان، ونحن نعتذر لهم عن التأخير في رحلاتهم".
ويوم السبت الماضي، نفذت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية من طراز "بوينج 737" قادمة من سان فرانسيسكو هبوطا اضطراريا في ولاية أوريغون بعد أن فقدت جزءا من بدنها في منتصف الرحلة.
وقد تم الإبلاغ بشكل متكرر، في الآونة الأخيرة، عن مشاكل في طائرات "بوينج"، واضطر الرئيس البولندي أندجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف خلل في الطائرة الرئاسية 737 لدى عودته من الولايات المتحدة. وفي هذا الأسبوع أيضا، اضطرت طائرة تابعة لنفس الشركة إلى الهبوط في مطار لوس أنجلوس.
وفي 5 يناير الماضي، سقط جزء من بدن طائرة "بوينج 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، ما تسبب بانخفاض الضغط في مقصورة الركاب. وقبل ذلك، واجهت طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من طراز "بوينج" عدة مشاكل.

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