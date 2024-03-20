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للمرة الخامسة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

3/20/2024 11:02:39 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% و5.50%، في ثاني اجتماعات 2024، مؤكدا على الإبقاء على على توقعاته بخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري 2024.
ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام وسط توقعات بخفض خلال 2024 بنسبة 0.75%.
وكان الفيدرالي الأمريكي، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.

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