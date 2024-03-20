للمرة الخامسة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al Watan) قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% و5.50%، في ثاني اجتماعات 2024، مؤكدا على الإبقاء على على توقعاته بخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري 2024.
ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام وسط توقعات بخفض خلال 2024 بنسبة 0.75%.
وكان الفيدرالي الأمريكي، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.
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