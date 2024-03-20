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طيران الرياض ينضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC

3/20/2024 11:02:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف ((طيران الرياض)) الناقل الجوي الوطني الجديد الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية في مجال الطيران، والمملوك بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عن انضمامه اليوم رسميًا للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، التي تعد أكبر مبادرة لتشجيع الشركات حول العالم على تبني أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (UNSG).
سياسات مستدامة
وسيتبنى طيران الرياض كونه مشاركًا فاعلاً في الميثاق، سياسات وممارسات مستدامة متماشية مع مبادئ المسؤولية المجتمعية في مجالاتٍ مثل حقوق الإنسان وحقوق العمال والممارسات البيئية ومكافحة الفساد، علاوةً على تقديم تقارير دورية عمّا يتم إحرازه من تقدم في هذه الجهود.
وسيكشف طيران الرياض عن أول تقاريره الخاصة بالاستدامة قبيل انطلاق عملياته التجارية رسميُا منتصف العام 2025 ضمن إطار الجهود الرامية إلى بلوغ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ 17 SDGs، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء والمعنيين لتسريع وتيرة بلوغ هذه الأهداف بحلول العام 2030.
ميثاق (UNGC)
ويهدف الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) الطوعي الذي تم إطلاقه في العام 2000، إلى تشجيع الشركات من جميع أنحاء العالم، على تطوير أفضل الممارسات والسياسات التجارية وتنفيذها والإفصاح عنها، وستتوفر لطيران الرياض كونه عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، مجموعة كبيرة من الأدوات والموارد التي ستمكنه من تعزيز مجالات التعليم والتدريب والتطوير الخاصة بالاستدامة لموظفيه.
طيران الرياض
- يطمح ليكون الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.
- يتبني أفضل الممارسات المستدامة والارتقاء بتجارب السفر والنقل الجوي.
- يتبنى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والابتكارات الحديثة.
- يربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم.
- 20 مليار دولار مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
- 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

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