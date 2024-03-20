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تحرك رسمي لتجريم ممارسات تؤثر على سوق العمل

3/20/2024 11:02:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تجريم بعض الممارسات التي تؤثر سلبا على سوق العمل، منها ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل لدى صاحب العمل، وكذلك محاربة ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو أفراد سواء مواطنين أو مقيمين بتسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.
المواد المتوقع ضمها لنظام العمل
- منع ​استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه. ​
- غرامة (200 ألف - مليون ريال) مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا.
- غرامة (200 ألف - نصف مليون) لكل من يقدم خدمات العمالة المخالفة مع ترحيله إذا كان وافدا.
- إحالة المخالفات إلى النيابة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. ​

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