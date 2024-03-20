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التكافل الفريد

3/20/2024 11:02:39 PM
(MENAFN- Al Watan) هذا التكافل الذي ينتظم مجتمعنا السعودي، هو سجية تتنقل عبر الأجيال، تسندها عقيدة راسخة تحض على حق المسكين وإعانة اليتيم وإغاثة الملهوف والتعاضد والتكاتف، وتقويها قناعة مجتمعية تحتفي بالإنسان وتدرك القيم العليا في تماسك المجتمعات وسلامتها من الشرور.
قيم إنسانية ترسخت في مجتمعنا نتاجاً لتربية دينية عميقة الأثر، سبقت كل القوانين والأنظمة الوضعية، فهي منهج رباني، حرص مجتمعنا على الاقتداء به واقتفاء أثره.
كل مكان تبرز فيه الحاجة للعون، تجد اليد السعودية المعطاءة أول المبادرين. عطاء بلا حدود، وعون دون منٍ أو أذى، ومبادرة للخير بلا حواجز.
هكذا قرأ العالم الكتاب السعودي في كل أمر إنساني، تبدّت تفاصيله في تضميد الجراح، وتوفير اللقمة، ومسح الدمعة، ولم يقف الأمر عند حدود المبادرات الفردية، لكنه أصبح عملاً منظماً ومؤسساً ترعاه الدولة، وتقنن مساراته، وتضبط تنفيذه، ليؤتي أُكله بأعلى درجات الطموح الإنساني السعودي.
هكذا نجد مثالاً كامل البهاء والوضوح في (إحسان)، تلك المنصة الوطنية للعمل الخيري، الهادفة لتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، مع رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.
لقد حققت الحملات التي نظمتها ((إحسان)) في مجال العمل الخيري بجميع نسخها، أرقاماً باهرة من العوائد، تم ضخها بافتتاحات وبمبادرات شخصية عالية السخاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما الله، لتكون دثاراً لمن يحتاج الدفء، ولقمة لمن يحتاج الغذاء، ودعماً لمن أرهقته الفاقة. وبلغ إجمالي تبرعات المنصة حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات ريال استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من الفئات المستحقة.
هذه الحملات جاءت لتعزيز ثقافة التبرع الموثوق، الذي يذهب إلى مكانه الصحيح، وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لكنها، أيضاً، ترجمة أمينة لهذا الميل الفطري للتكافل في مجتمعنا، ليصب في قنوات تضيء مساره، وتلبي طموحه، تحقق أهدافه.
إن ما نراه من روح التكافل في المجتمع السعودي في كل الأوقات، لا سيما في مثل هذه الأيام الكريمة من شهر رمضان المبارك، هو منارة عالية من منارات الخير، ترمي بظلالها الوريفة على المواطن أينما كان، وتعكس سلوكاً أصبح فطرياً بتعاليم ديننا وبقيمنا المجتمعية.
حفظ الله وطننا الغالي الذي يهب الإنسان التكريم المستحق، ويشجع على التكافل والتراحم، ويعطي النموذج المثالي في أعمال الخير، مع الدعاء للمولى، عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين سنداً لكل ما يجعل المواطن في المكانة التي تطمح إليها قيادتنا الرشيدة.

MENAFN20032024000089011017ID1108003447

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