5000 آلاف شجرة تزرعها أيادي أهالي الشداخة وبالشوك والعمائر

(MENAFN
- Al Watan) بتوجيهِ رئيس بلدية بيشة بندر الطلحية، تمّ تكريم الأهالي المتطوعين في الشداخة وبالشوك والعمائر؛ نظير زراعتهم لأكثر من 5000 شجرة والعناية بها من ناحية السقيا والتهذيب واستبدال الأشجار الضارة بأخرى نافعة في الطرق والأحياء السكنية، فضلاً عن زراعة 2000 مترٍ من الإنجيلة الطبيعية في مدخل القرية.
من جهته، قال الطلحية إن المبادرة تأتي ضمن مبادرة "أجاويد" الرمضانية الثانية ومشاركةِ جمعيةِ الشداخة الأهلية، موضحًا أن البلدية أطلقت مع بداية شهر رمضان مبادرتها التي تأتي في سياق مبادرة "أجاويد2" ومساراتها وحملت عنوان: "ملاعب الأحياء رياضة وثقافة ووعي".
وأضاف أن هذا التكريم يأتي من مبدأ الشراكة المجتمعية حيث تتجسد مشاركة الأهالي في زيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي بأهميةِ الشجر والاستدامة البيئية في صورةٍ رائعةٍ تُبين التفاعل الإيجابي في مثل هذه المبادرات، مثمنًا جهود المتطوعين المُشاركين وأن هذا يمثل تحفيزًا للمجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير القادمة في الطرق والأحياء السكنية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن أعمال التشجير ستتواصل بالتنسيق والاتفاق مع عددٍ من الجهات بالمحافظة مع دعم مفاهيم التطوع واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى المحافظة بالخير والنماء.
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