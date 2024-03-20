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5000 آلاف شجرة تزرعها أيادي أهالي الشداخة وبالشوك والعمائر

3/20/2024 11:02:38 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيهِ رئيس بلدية بيشة بندر الطلحية، تمّ تكريم الأهالي المتطوعين في الشداخة وبالشوك والعمائر؛ نظير زراعتهم لأكثر من 5000 شجرة والعناية بها من ناحية السقيا والتهذيب واستبدال الأشجار الضارة بأخرى نافعة في الطرق والأحياء السكنية، فضلاً عن زراعة 2000 مترٍ من الإنجيلة الطبيعية في مدخل القرية.
من جهته، قال الطلحية إن المبادرة تأتي ضمن مبادرة "أجاويد" الرمضانية الثانية ومشاركةِ جمعيةِ الشداخة الأهلية، موضحًا أن البلدية أطلقت مع بداية شهر رمضان مبادرتها التي تأتي في سياق مبادرة "أجاويد2" ومساراتها وحملت عنوان: "ملاعب الأحياء رياضة وثقافة ووعي".
وأضاف أن هذا التكريم يأتي من مبدأ الشراكة المجتمعية حيث تتجسد مشاركة الأهالي في زيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي بأهميةِ الشجر والاستدامة البيئية في صورةٍ رائعةٍ تُبين التفاعل الإيجابي في مثل هذه المبادرات، مثمنًا جهود المتطوعين المُشاركين وأن هذا يمثل تحفيزًا للمجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير القادمة في الطرق والأحياء السكنية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن أعمال التشجير ستتواصل بالتنسيق والاتفاق مع عددٍ من الجهات بالمحافظة مع دعم مفاهيم التطوع واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى المحافظة بالخير والنماء.

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