Thursday, 21 March 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيز فني في الأولمبي

3/20/2024 11:02:38 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى الـ26 من مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب أكاديمية إسباير، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، وتركزت على الجانب التكتيكي، تلتها مناورة مصغّرة.

MENAFN20032024000089011017ID1108003443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث