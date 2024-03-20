تركيز فني في الأولمبي

تركيز فني في الأولمبي
التاريخ
3/20/2024 11:02:38 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى الـ26 من مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب أكاديمية إسباير، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، وتركزت على الجانب التكتيكي، تلتها مناورة مصغّرة.
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