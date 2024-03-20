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الشبح تسقط في الخليج

3/20/2024 11:02:38 PM
(MENAFN- Al Watan) قطع الخليج شوطًا كبيرًا نحو بلوغ المربع الذهبي لبطولة كاس السعودية للكرة الطائرة، بتغلبه على الأهلي 3 /صفر، في اللقاء الذي جمعهما لحساب ذهاب ربع النهائي، وحقق النصر انتصارًا مثيرًا على الاتحاد 3 /2، واقترب الهلال من التاهل للمربع الذهبي بعد فوزه الكبير على الفيصلي 3 /صفر، وكسب الابتسام، الصفا 3 /1، وستقام مباريات الإياب في الـ30 من مارس.

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