الشبح تسقط في الخليج
التاريخ
3/20/2024 11:02:38 PM
(MENAFN
- Al Watan) قطع الخليج شوطًا كبيرًا نحو بلوغ المربع الذهبي لبطولة كاس السعودية للكرة الطائرة، بتغلبه على الأهلي 3 /صفر، في اللقاء الذي جمعهما لحساب ذهاب ربع النهائي، وحقق النصر انتصارًا مثيرًا على الاتحاد 3 /2، واقترب الهلال من التاهل للمربع الذهبي بعد فوزه الكبير على الفيصلي 3 /صفر، وكسب الابتسام، الصفا 3 /1، وستقام مباريات الإياب في الـ30 من مارس.
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