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الأهلي والنصر يتحكمان في البطل

3/20/2024 11:02:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم غدا منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة بمواجهات مهمة، تحمل مباراتان منها أهمية قصوى، وذلك عندما يلتقي الاتحاد والأهلي، والهلال والنصر، واللتان ستحسم نتيجتاهما مصير اللقب، إذ إن انتصار الاتحاد والهلال على منافسيهما سيؤجل الحسم لمباراة فاصلة، فيما خسارة أيهما وانتصار الآخر ستطير باللقب إلى الفريق الفائز، وفي حالة خسارة الفريقين من الأهلي والنصر عند إذن سيتم أيضًا اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد هوية البطل.

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