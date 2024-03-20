الأهلي والنصر يتحكمان في البطل

الأهلي والنصر يتحكمان في البطل
التاريخ
3/20/2024 11:02:38 PM
(MENAFN
- Al Watan) تختتم غدا منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة بمواجهات مهمة، تحمل مباراتان منها أهمية قصوى، وذلك عندما يلتقي الاتحاد والأهلي، والهلال والنصر، واللتان ستحسم نتيجتاهما مصير اللقب، إذ إن انتصار الاتحاد والهلال على منافسيهما سيؤجل الحسم لمباراة فاصلة، فيما خسارة أيهما وانتصار الآخر ستطير باللقب إلى الفريق الفائز، وفي حالة خسارة الفريقين من الأهلي والنصر عند إذن سيتم أيضًا اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد هوية البطل.
MENAFN20032024000089011017ID1108003441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.