أخضر الشاطئية يتأهل بالصدارة

أخضر الشاطئية يتأهل بالصدارة
التاريخ
3/20/2024 11:02:38 PM
(MENAFN
- Al Watan) تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية إلى نصف نهائي بطولة كوسافا، المقامة في جنوب أفريقيا، بعد تصدره للمجموعة الأولى لدور المجموعات بتغلبه على جنوب أفريقيا 3/ 1، وسيواجه الأخضر منتخب موزمبيق غدًا، في نصف النهائي.
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