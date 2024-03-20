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أخضر الشاطئية يتأهل بالصدارة

3/20/2024 11:02:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية إلى نصف نهائي بطولة كوسافا، المقامة في جنوب أفريقيا، بعد تصدره للمجموعة الأولى لدور المجموعات بتغلبه على جنوب أفريقيا 3/ 1، وسيواجه الأخضر منتخب موزمبيق غدًا، في نصف النهائي.

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