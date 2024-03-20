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فريق التوثيق بين الصمود والفشل

3/20/2024 11:02:37 PM
(MENAFN- Al Watan) قطع الاتحاد السعودي لكرة القدم خطوة رسمية جديدة في مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية، بعدما أعتمد 11 عضوًا في فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، على أن تبدأ مهامهم الإثنين المقبل.
وجاء اختيار الـ11 عضوًا بالتصويت خلال ورشة العمل لفريق التوثيق التي عقدت في الرياض بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي، إبراهيم القاسم، و49 عضوًا، إضافة لخبراء دوليين.
لكن المهم هل سيصمد فريق التوثيق الحالي، أم أن مصيره سيكون مشابها للفرق التي سبقته منذ 6 أعوام، ويتم حله مجددًا، ويستسلم اتحاد القدم لرغبات الأندية، وسطوتها الواضحة في القرارات المتعلقة بالمشروع، وعدم قناعتها بما يقدمه الفريق، أم أن الفريق الحالي سيتجاوز ذلك ويواصل عمله وينجح في إنهاء الصداع الدائم واللغط الدائر حول بطولات الأندية السعودية.
وضمت قائمة الأعضاء كلٍ من: إبراهيم كنداسة، داود الموسى، عبدالإله النجيمي، عبدالله البشري، عبدالله العلواني، عيد الجهني، غالي الشمري، فالح السمحان، مبارك الظفيري، محمد الحربي، ناصر الفهيد.
اجتماعات دورية
بينت مصادر أنه من المقرر أن يتم الكشف عن نتائج المشروع في مارس 2025، وتسبق ذلك اجتماعات دورية لفريق العمل مع ممثلي الأندية بداية من مايو، وحتى نوفمبر المقبلين.
ويتوقع أن يصطدم عمل الفريق برغبات إدارات الأندية، وعدم قناعتها الدائمة بما يقدمه فريق التوثيق، واصطناع الأسباب لتعطيل مشروع التوثيق.
تعاون دولي
كان اتحاد الكرة أطلق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة ((FIFA))، ويضم في عضويته الاتحاد السعودي، والأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية (أعضاء الجمعية العمومية)، وخبراء دوليين في التوثيق الرياضي.
وتم انتخاب فريق خلال يناير 2023، إلا أن الفريق حل مؤخرا، بطلب من عدة أندية اصرت على تغيير مرشحيها في الفريق، سواء لتغيير الإدارات أو عدم القناعة بعمل الفريق والعضو المرشح من قبل النادي.
تجربتان سابقتان
سبق وأن شكلت لجنة من قبل الهيئة العامة للرياضة ((وزارة الرياضة))، في مايو 2015، برئاسة تركي الخليوي، إلا أن اللجنة حلت من قبل الهيئة بعد اللغط الكبير الذي صاحب عملها والنتائج التي خرجت بها في سبتمبر 2018، لتقرر وزارة الرياضة نقل مهمة التوثيق إلى الاتحاد السعودي قبل 6 أعوام، وخلال تلك الفترة لم يكن هناك سوى فريق واحد شكل في يناير 2023، قبل حله مؤخرا بناء على رغبة الأندية، وليعاد تشكيله مجددا في الـ19 من مارس.
- 2015 شهد تشكيل اللجنة الأولى برئاسة الخليوي
-سبتمبر 2018 يشهد إلغاء نتائج اللجنة
- يناير 2023 يتم اعتماد فريق لمشروع التوثيق
- ديسمبر 2023 الجمعية العمومية تلغي فريق التوثيق
-19 مارس 2024 إعادة تشكيل الفريق مجددًا

MENAFN20032024000089011017ID1108003439

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