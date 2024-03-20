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وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة

3/20/2024 11:02:37 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في جدة، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية

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