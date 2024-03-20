وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة
التاريخ
3/20/2024 11:02:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في جدة، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية
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