وزير الخارجية ونظيره البرازيلي يستعرضان تطورات غزة

(MENAFN
- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة في جدة، اليوم، وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الصديقين.
كما تطرق الوزيران إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها.
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