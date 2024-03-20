Thursday, 21 March 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية ونظيره البرازيلي يستعرضان تطورات غزة

3/20/2024 11:02:37 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة في جدة، اليوم، وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الصديقين.
كما تطرق الوزيران إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها.

MENAFN20032024000089011017ID1108003437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث