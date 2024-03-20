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إلحاح جديد يطال زعماء الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا

3/20/2024 11:02:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما يستعد زعماء الكتلة المكونة من 27 دولة للاجتماع يوم الخميس لظهور شعور جديد بالإلحاح في الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا، فإن مخزونات الذخيرة في أوكرانيا منخفضة للغاية.
وروسيا لديها المزيد من القوات، الذين يتم تجهيزهم بشكل أفضل، ويحققون مكاسب بطيئة، على الرغم من أنها مكلفة في ساحة المعركة.
ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للانتظار حتى نهاية العام لمعرفة ما إذا كانت الانتخابات الأمريكية ستعيد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وحتى لو بقي الرئيس جو بايدن في منصبه، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من أن المحور الأمريكي الطويل البطيء نحو آسيا -للتركيز على الصين المتزايدة الحزم- سوف يتسارع، ويترك أوروبا على نحو متزايد لتتولى رعاية أمنها.
تعثر الجهود
وتعثرت جهود الولايات المتحدة للحصول على أموال جديدة لتسليح أوكرانيا في الكونجرس، وفي الوقت نفسه، تشتعل الحملة الانتخابية استعدادًا للانتخابات التي ستجرى على مستوى أوروبا في يونيو المقبل.
وقد جعلت أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي -حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط- مسألة الأمن على رأس أولوياتها، لقد أصبح من الصعب الفصل بين خطاب الحملة الانتخابية وبين القلق الحقيقي بشأن أوكرانيا.
وكتب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في رسالة يدعو فيها الرؤساء ورؤساء الوزراء إلى القمة التي تستمر يومين في بروكسل: ((إن الإلحاح والكثافة والتصميم الذي لا يتزعزع أمر حتمي))، وأنه في العام الثالث من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، نواجه لحظة محورية.
وكتب ميشيل ((أن التقديم السريع للمساعدات العسكرية لأوكرانيا)) يمثل أولوية قصوى. وقال:((الآن ونحن نواجه أكبر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جذرية وملموسة لنكون جاهزين للدفاع ونضع اقتصاد الاتحاد الأوروبي على أساس الحرب)).
اقتصاد الحرب
ومن غير المرجح أن يقبل جميع القادة السبعة والعشرين التحول إلى اقتصاد الحرب، الذي قد يساعد في إنتاج الأسلحة والذخيرة اللازمة، حيث فالهنغاري، الحليف الأقرب لروسيا داخل الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى السلام وترفض تسليح أوكرانيا.
ومع ذلك فإن إدراك أن روسيا في عهد بوتن سوف تشكل تهديدًا وجوديًا في حالة سقوط أوكرانيا كان سببًا في تحفيز أغلب أوروبا.
أفكار أوروبية لدعم أوكرانيا:
من المقرر أن يدرس الزعماء خطة جديدة لاستخدام الفوائد المكتسبة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا للمساعدة في توفير الأسلحة والذخيرة.
وقعت بعض الدول أيضًا على خطة تشيكية لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية من خارج الاتحاد الأوروبي.
يتزايد الدعم بين بعض القادة لسندات الدفاع لتمويل الإنفاق العسكري.
يتم الدعم من خلال إصدار الديون المشتركة؛ بنفس الطريقة التي جمع بها الاتحاد الأوروبي الأموال لصندوق التعافي من الوباء.

MENAFN20032024000089011017ID1108003436

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