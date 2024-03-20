إلحاح جديد يطال زعماء الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا

(MENAFN
- Al Watan) بينما يستعد زعماء الكتلة المكونة من 27 دولة للاجتماع يوم الخميس لظهور شعور جديد بالإلحاح في الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا، فإن مخزونات الذخيرة في أوكرانيا منخفضة للغاية.
وروسيا لديها المزيد من القوات، الذين يتم تجهيزهم بشكل أفضل، ويحققون مكاسب بطيئة، على الرغم من أنها مكلفة في ساحة المعركة.
ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للانتظار حتى نهاية العام لمعرفة ما إذا كانت الانتخابات الأمريكية ستعيد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وحتى لو بقي الرئيس جو بايدن في منصبه، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من أن المحور الأمريكي الطويل البطيء نحو آسيا -للتركيز على الصين المتزايدة الحزم- سوف يتسارع، ويترك أوروبا على نحو متزايد لتتولى رعاية أمنها.
تعثر الجهود
وتعثرت جهود الولايات المتحدة للحصول على أموال جديدة لتسليح أوكرانيا في الكونجرس، وفي الوقت نفسه، تشتعل الحملة الانتخابية استعدادًا للانتخابات التي ستجرى على مستوى أوروبا في يونيو المقبل.
وقد جعلت أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي -حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط- مسألة الأمن على رأس أولوياتها، لقد أصبح من الصعب الفصل بين خطاب الحملة الانتخابية وبين القلق الحقيقي بشأن أوكرانيا.
وكتب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في رسالة يدعو فيها الرؤساء ورؤساء الوزراء إلى القمة التي تستمر يومين في بروكسل: ((إن الإلحاح والكثافة والتصميم الذي لا يتزعزع أمر حتمي))، وأنه في العام الثالث من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، نواجه لحظة محورية.
وكتب ميشيل ((أن التقديم السريع للمساعدات العسكرية لأوكرانيا)) يمثل أولوية قصوى. وقال:((الآن ونحن نواجه أكبر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جذرية وملموسة لنكون جاهزين للدفاع ونضع اقتصاد الاتحاد الأوروبي على أساس الحرب)).
اقتصاد الحرب
ومن غير المرجح أن يقبل جميع القادة السبعة والعشرين التحول إلى اقتصاد الحرب، الذي قد يساعد في إنتاج الأسلحة والذخيرة اللازمة، حيث فالهنغاري، الحليف الأقرب لروسيا داخل الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى السلام وترفض تسليح أوكرانيا.
ومع ذلك فإن إدراك أن روسيا في عهد بوتن سوف تشكل تهديدًا وجوديًا في حالة سقوط أوكرانيا كان سببًا في تحفيز أغلب أوروبا.
أفكار أوروبية لدعم أوكرانيا:
من المقرر أن يدرس الزعماء خطة جديدة لاستخدام الفوائد المكتسبة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا للمساعدة في توفير الأسلحة والذخيرة.
وقعت بعض الدول أيضًا على خطة تشيكية لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية من خارج الاتحاد الأوروبي.
يتزايد الدعم بين بعض القادة لسندات الدفاع لتمويل الإنفاق العسكري.
يتم الدعم من خلال إصدار الديون المشتركة؛ بنفس الطريقة التي جمع بها الاتحاد الأوروبي الأموال لصندوق التعافي من الوباء.
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