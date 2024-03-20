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عمليات حفظ السلام الإفريقي تتطلب زيادة في استقلالها المالي

3/20/2024 11:02:37 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط تراجع في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لصالح المبادرات الإقليمية، ونهاية اثنتين من أطول بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تمثل نقطة تحول بالنسبة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا. يفسر تحليل حديث عن رغبة إفريقيا في أن تقود المزيد من عمليات حفظ السلام الخاصة بها، ويرى أنها لكي تحل عمليات دعم السلام التي تقودها إفريقيا محل الأمم المتحدة بشكل كامل في توفير السلام والأمن الإقليميين، فسوف تكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة استقلالها المالي وشرعيتها العملياتية.
الطريق إلى الأمام
ويتطلب إحلال عمليات السلام في إفريقيا إجراء إصلاحات مؤسسية على مستوى الاتحاد الإفريقي لتحديد صلاحيات المجموعات الاقتصادية الإقليمية وتحسين شرعية عمليات دعم السلام.
وينبغي أن تتضمن هذه العملية صياغة رؤية مشتركة للسلام والاستقرار في القارة حتى لا تستمر عمليات حفظ السلام الإفريقية في العمل كدعم أمني للحكومات القائمة ضد التهديدات الناجمة عن حركات التمرد أو التطرف العنيف.
ويرى تحليل أجراه ((iiss)) المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، أنه سوف يظل استقلال منظمات دعم السلام التي تقودها إفريقيا مقيدا ما دام الجزء الأكبر من تمويلها لا يزال يأتي من الأمم المتحدة والجهات المانحة الخارجية. في حين أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير رقم 2719 (2023) يعزز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في عمليات حفظ السلام، فإن الاعتماد المالي يقلل من السلطة التقديرية لمنظمات دعم السلام الإقليمية بشأن الجداول الزمنية للبعثة ونطاقها وولاياتها. وعلى المدى الطويل، يهدد هذا بعرقلة تطوير أساليب حل الصراعات الإقليمية والعمليات الدبلوماسية المستقلة في القارة.
إغلاق البعثتين
ويعكس إغلاق البعثتين اتجاهات أوسع تواجه بعثات الأمم المتحدة في الوقت الذي تواجه فيه مشاعر متزايدة معادية للغرب وسخطًا داخليًا. ففي يونيو 2023، طلب المجلس العسكري في مالي من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي - المعروفة باسم مينوسما - الانسحاب بسرعة وسط تصعيد إقليمي للعنف في دول الساحل في غرب إفريقيا، وكان هذا القرار جزءًا من مسار باماكو الجديد المناهض للغرب والذي تضمن إنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه فرنسا ونشر مجموعة فاغنر الروسية.
وتم نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) منذ عام 2013، ثم اكتمل انسحابها بحلول ديسمبر 2023. وبالمثل، اختارت جمهورية الكونغو الديمقراطية إنهاء بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (المعروفة باسم مونوسكو)، التي كانت تعمل في شرق البلاد لأكثر من عقدين من الزمن، بحلول نهاية عام 2019. 2024. وواجهت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية انتقادات عامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لنجاحها المحدود في كبح جماح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان حماية المدنيين وتحقيق السلام الدائم.
عمليات أممية
ومنذ عام 2016، انخفضت بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا بشكل مطرد من حيث العدد والحجم (من حيث الميزانيات وعدد الأفراد المنتشرين)، ومن المتوقع أن تنخفض بمجرد انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع إغلاق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لم يتبق سوى أربع عمليات في القارة (في جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومنطقة أبيي المتنازع عليها والصحراء الغربية). وقبل عقد من الزمن كان عددهم أكثر من الضعف، ولم تبدأ أي بعثات جديدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في القارة منذ ذلك

حفظ السلام
و بالتوازي مع ذلك، تزايدت عمليات دعم السلام التي تقودها إفريقيا – كما تُعرف عمليات حفظ السلام المحلية في المنطقة – من حيث العدد والنطاق تحت رعاية هيكل السلام والأمن الإفريقي لعام 2002 الذي أنشأه الاتحاد الإفريقي. وكانت الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في عام 1994 سبباً في تحفيز المزيد من الملكية الإفريقية لبعثات حفظ السلام. وفي وقت لاحق، كان تشكيل الاتحاد الإفريقي في عام 2002 استجابة للحاجة إلى التحول من نهج ((عدم التدخل)) إلى نهج ((عدم اللامبالاة)) فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن، من بين اعتبارات أخرى.
وهناك ثلاثة أنواع واسعة من عمليات دعم السلام الإفريقية. أولاً، أولئك الذين يفوضهم ويقودهم الاتحاد الإفريقي بشكل مباشر، مثل بعثة ATMIS في الصومال. ثانيًا، عمليات دعم السلام التي بدأتها المجموعات الاقتصادية الإقليمية مثل كتلة غرب إفريقيا (ECOWAS). ثالثاً، من الممكن تشكيل تحالفات مخصصة من قبل الدول التي تتقاسم تهديداً أمنياً، كما هي الحال مع قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات في منطقة بحيرة تشاد.
و بالمقارنة مع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تنتشر قوات دعم السلام الإفريقية في مجموعة واسعة من السياقات: فبالإضافة إلى عمليات السلام والأمن، كانت هناك بعثات لمكافحة الأوبئة مثل الإيبولا، لدعم العمليات الانتخابية والحد من الاضطرابات الداخلية. ومنذ عام 2000، تم تنفيذ 38 عملية دعم سياسي بقيادة إفريقية، منها عشر عمليات دعم سياسي نشطة تعمل في 17 دولة في القارة في عام 2023. وفي عام 2022 وحده تمت الموافقة على أربع عمليات جديدة أو تفويض بها أو إطلاقها من قبل الاتحاد الإفريقي.
ديناميات جديدة
ويرى التحليل أن التحول التدريجي على مدى العقد الماضي نحو عمليات حفظ السلام التي تقودها جهات فاعلة إقليمية جاء في نفس الوقت الذي شهدت فيه الصراعات المسلحة في إفريقيا تغيرات عميقة.
وحدث تصاعد مستويات العنف، وصعود الجماعات الجهادية، وانتشار الجماعات المسلحة غير الحكومية ذات الدوافع والقدرات والامتدادات المتنوعة، وسط تجاهل متزايد للقانون الإنساني الدولي وضعف آليات حل النزاعات.
ونتيجة لهذا فقد أصبحت الصراعات المسلحة في إفريقيا مجزأة وطويلة الأمد على نحو متزايد. وفي خضم التوترات والانقسامات الداخلية داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ الهيئة التي تأذن ببعثات حفظ السلام ــ يشير النفوذ المتزايد للدول غير الغربية والشركات العسكرية والأمنية الخاصة إلى تحول زلزالي عن الأساليب التقليدية المتمحورة حول الغرب.
ويتأكد هذا الاتجاه من خلال تضاؤل ​​شرعية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا، والتي يُنظر إليها الآن إلى حد كبير على أنها أداة خاضعة لتأثير الغرب ومقيدة بتفويضات محدودة يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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