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6 مناطق شهدت أمطارا والقصيم الأعلى

3/20/2024 11:02:37 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقة القصيم أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ(30.4) ملم في محطة القطار، وذلك ضمن 6 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار الأربعاء.
ووفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة، رصدت (87) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 19 مارس حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 20 مارس 2024، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، الحدود الشمالية).
وأوضح التقرير أن منطقة القصيم سجلت أعلى كمية في محطة القطار بلغت (30.4) ملم، وفي مطار القصيم (14.5) ملم، وفي الشقة العليا بريدة (18.3) ملم، وسجلت المنطقة الشرقية في حفر الباطن - محطة القطار (24.0) ملم، وفي مطار القيصومة سجلت (17.7) ملم، فيما سجّلت منطقة الرياض (19.2) ملم في شقراء، و(17.5) ملم في الحريق، وفي منطقة المدينة المنورة (1.6) ملم في وادي الفرع، و(1.0) ملم في اليتمة - وادي الفرع.
وبحسب التقرير سجلت منطقة عسير (1.3) ملم في مطار أبها، بينما سجلت الشعف - أبها (0.8) ملم، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية (0.8) ملم في حرس حدود الجديدة - عرعر، و(0.6) ملم في حزم الجلاميد.

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