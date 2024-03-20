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84.5 ألف ريال غرامات لـ 10 صيدليات لم توفر الأدوية

3/20/2024 11:02:37 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات خلال شهر فبراير، 10 منشآت صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وعدم إبلاغها عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، إضافةً إلى عدم التزامها بتوفر مخزون من مستحضراتها. وأشارت الهيئة إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات وفق نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت نحو 84.5 ألف ريال. ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، لكل منشأة مخالفة، إضافة إلى إغلاق الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.
مخزون دائم
أوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا 4 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(5) منشآت لعدم التزامها بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة واحدة لم تلتزم بتوفر مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
مخزون دائم
يُلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص. ودعت ((الهيئة)) إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق ((طمني)).

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