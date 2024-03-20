84.5 ألف ريال غرامات لـ 10 صيدليات لم توفر الأدوية

(MENAFN
- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات خلال شهر فبراير، 10 منشآت صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وعدم إبلاغها عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، إضافةً إلى عدم التزامها بتوفر مخزون من مستحضراتها. وأشارت الهيئة إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات وفق نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت نحو 84.5 ألف ريال. ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، لكل منشأة مخالفة، إضافة إلى إغلاق الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.
مخزون دائم
أوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا 4 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(5) منشآت لعدم التزامها بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة واحدة لم تلتزم بتوفر مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
مخزون دائم
يُلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص. ودعت ((الهيئة)) إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق ((طمني)).
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