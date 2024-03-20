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استقبال ورعاية للمعتمرين بمنفذ الوديعة

3/20/2024 11:02:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل الجهود الحكومية في استقبال المعتمرين بيت الله الحرام في منفذ الوديعة البري، التي تبدأ من مركز المراقبة الصحي الذي يوفر الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية اليمن على مدار الساعة، تشمل الفرز البصري للمعتمرين منذ وصولهم مرورًا بالكشف الطبي وإعطائهم اللقاحات الوقائية ضد الأمراض الوبائية، إضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة والإسعافات والتوعية الصحية الشاملة وتحويل الحالات المرضية لمستشفى شرورة العام.
مساهمة المتطوعين
تقدم جمعية البر الخيرية بمركز الوديعة خدماتها لـ23 ألف صائم من المعتمرين وعابري السبيل القادمين عبر المنفذ في توزيع وجبات إفطار صائم الجافة والساخنة بمساهمة المتطوعين من أبناء وبنات الوديعة.
فرقة رقابية
جهزت بلدية الوديعة مدينة الحجاج، التي تقدر مساحتها بـ10 آلاف متر مربع حيث تتكون من قسمين قسم للرجال يتكون من صالة استقبال و34 غرفة مجهزة وقسم للنساء يتكون من صالة استقبال و22 غرفة وكذلك مسجد رجال يتسع لـ500 مصل بدورة مياه مستقلة ومسجد للنساء مجهز إضافة لمواقف الحافلات. كذلك تقدم بلدية الوديعة عديدا من الخدمات لمعتمري بيت الله الحرام وهي فرقة الرقابة الصحية للرقابة على الوجبات المقدمة للمعتمرين والتأكد من صلاحيتها، وفرقة النظافة.
كان محافظ شرورة موفق العنزي، تفقد منفذ الوديعة الحدودي، للاطلاع على سير العمل، ومستوى الخدمات المقدمة لعابريه لأداء مناسك العمرة، وما يحتويه جمرك المنفذ من تجهيزات وكبائن وصالات انتظار وساحات تفتيش جمركي، إضافة إلى الخدمات المقدمة عبر جوازات المنفذ والمحجر الصحي.

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