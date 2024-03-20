استقبال ورعاية للمعتمرين بمنفذ الوديعة

(MENAFN
- Al Watan) تتواصل الجهود الحكومية في استقبال المعتمرين بيت الله الحرام في منفذ الوديعة البري، التي تبدأ من مركز المراقبة الصحي الذي يوفر الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية اليمن على مدار الساعة، تشمل الفرز البصري للمعتمرين منذ وصولهم مرورًا بالكشف الطبي وإعطائهم اللقاحات الوقائية ضد الأمراض الوبائية، إضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة والإسعافات والتوعية الصحية الشاملة وتحويل الحالات المرضية لمستشفى شرورة العام.
مساهمة المتطوعين
تقدم جمعية البر الخيرية بمركز الوديعة خدماتها لـ23 ألف صائم من المعتمرين وعابري السبيل القادمين عبر المنفذ في توزيع وجبات إفطار صائم الجافة والساخنة بمساهمة المتطوعين من أبناء وبنات الوديعة.
فرقة رقابية
جهزت بلدية الوديعة مدينة الحجاج، التي تقدر مساحتها بـ10 آلاف متر مربع حيث تتكون من قسمين قسم للرجال يتكون من صالة استقبال و34 غرفة مجهزة وقسم للنساء يتكون من صالة استقبال و22 غرفة وكذلك مسجد رجال يتسع لـ500 مصل بدورة مياه مستقلة ومسجد للنساء مجهز إضافة لمواقف الحافلات. كذلك تقدم بلدية الوديعة عديدا من الخدمات لمعتمري بيت الله الحرام وهي فرقة الرقابة الصحية للرقابة على الوجبات المقدمة للمعتمرين والتأكد من صلاحيتها، وفرقة النظافة.
كان محافظ شرورة موفق العنزي، تفقد منفذ الوديعة الحدودي، للاطلاع على سير العمل، ومستوى الخدمات المقدمة لعابريه لأداء مناسك العمرة، وما يحتويه جمرك المنفذ من تجهيزات وكبائن وصالات انتظار وساحات تفتيش جمركي، إضافة إلى الخدمات المقدمة عبر جوازات المنفذ والمحجر الصحي.
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