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40 شكوى يوميا ضد التجمعات الصحية

3/20/2024 11:02:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ((يناير، فبراير، ومارس))، 3548 شكوى على التجمعات الصحية، بواقع نحو 40 شكوى يوميا وبلغ إجمالي الشكاوى التقنية في الأسبوع الأول من يناير 82%، في وقت تصدرت 6 مديريات صحية أكثر المديريات شكاوى في شهر مارس، وبلغ إجمالي الشكاوى 262 شكوى.
49% يناير
تصدر يناير إجمالي الشكاوى بـ1725 شكوى بـ49%، وحلت شكاوى فبراير ثانياً، بإجمالي 1274 شكوى بنسبة 36%، وشكاوى مارس ثالثاً بإجمالي 549 شكوى بـ15%، وذلك من إجمالي الشكاوى الأسبوعية، وسجل شهر يناير 82% من الشكاوى التقنية، وتساوت شكاوى فبراير ومارس التقنية ثانيًا بـ5%.
عسير الأقل
بلغ إجمالي شكاوى 10 تجمعات ومديريات صحية 262 شكوى في شهر مارس الحالي، واستحوذ تجمع الرياض الصحي الثاني على النصيب الأكبر من الشكاوى، التي بلغت 63 شكوى بـ24%، وحل تجمع الشرقية الصحي ثانياً، بإجمالي 39 شكوى بـ15%، وتجمع الرياض الصحي الأول ثالثاً، بإجمالي 37 شكوى بـ14%، وتجمع مكة الصحي رابعاً، بإجمالي 21 شكوى بـ8%، وتساوت شكاوى تجمع جدة الصحي الأول والثاني خامسا، بإجمالي 18 شكوى لكل منهما بـ7%، وسجل تجمع حفر الباطن الصحي وتجمع عسير الصحي أقل التجمعات شكاوى، بإجمالي 16 شكوى بـ6.10%، يليهما تجمع الأحساء والطائف الصحي، بإجمالي 17 شكوى لكل منهما بـ6.47%.
3548 شكاوى في 3 أشهر
%49 شكاوى يناير
%35 شكاوى فبراير
%15 شكاوى مارس
262 شكاوى التجمعات الصحية
%82 شكاوى يناير التقنية
* أعلى المديريات شكاوى
تجمع الرياض الثاني: 24%
تجمع الشرقية الصحي: 15%
تجمع الرياض الأول: 14%
تجمع مكة الصحي: 8%
تجمع جدة الأول والثاني: 7%

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