40 شكوى يوميا ضد التجمعات الصحية

(MENAFN
- Al Watan) تلقى المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ((يناير، فبراير، ومارس))، 3548 شكوى على التجمعات الصحية، بواقع نحو 40 شكوى يوميا وبلغ إجمالي الشكاوى التقنية في الأسبوع الأول من يناير 82%، في وقت تصدرت 6 مديريات صحية أكثر المديريات شكاوى في شهر مارس، وبلغ إجمالي الشكاوى 262 شكوى.
49% يناير
تصدر يناير إجمالي الشكاوى بـ1725 شكوى بـ49%، وحلت شكاوى فبراير ثانياً، بإجمالي 1274 شكوى بنسبة 36%، وشكاوى مارس ثالثاً بإجمالي 549 شكوى بـ15%، وذلك من إجمالي الشكاوى الأسبوعية، وسجل شهر يناير 82% من الشكاوى التقنية، وتساوت شكاوى فبراير ومارس التقنية ثانيًا بـ5%.
عسير الأقل
بلغ إجمالي شكاوى 10 تجمعات ومديريات صحية 262 شكوى في شهر مارس الحالي، واستحوذ تجمع الرياض الصحي الثاني على النصيب الأكبر من الشكاوى، التي بلغت 63 شكوى بـ24%، وحل تجمع الشرقية الصحي ثانياً، بإجمالي 39 شكوى بـ15%، وتجمع الرياض الصحي الأول ثالثاً، بإجمالي 37 شكوى بـ14%، وتجمع مكة الصحي رابعاً، بإجمالي 21 شكوى بـ8%، وتساوت شكاوى تجمع جدة الصحي الأول والثاني خامسا، بإجمالي 18 شكوى لكل منهما بـ7%، وسجل تجمع حفر الباطن الصحي وتجمع عسير الصحي أقل التجمعات شكاوى، بإجمالي 16 شكوى بـ6.10%، يليهما تجمع الأحساء والطائف الصحي، بإجمالي 17 شكوى لكل منهما بـ6.47%.
3548 شكاوى في 3 أشهر
%49 شكاوى يناير
%35 شكاوى فبراير
%15 شكاوى مارس
262 شكاوى التجمعات الصحية
%82 شكاوى يناير التقنية
* أعلى المديريات شكاوى
تجمع الرياض الثاني: 24%
تجمع الشرقية الصحي: 15%
تجمع الرياض الأول: 14%
تجمع مكة الصحي: 8%
تجمع جدة الأول والثاني: 7%
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