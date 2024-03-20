الفيدرالي يُثبّت الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي ويتوقع خفضها 3 مرات هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) قرر صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الذي عُقد خلال يومي 19 و20 مارس، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، للاجتماع الخامس على التوالي منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو 2023.

وأكد صناع السياسات في الاجتماع توقعاتهم السابقة بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، حيث تكيفت الأسواق مع نهج البنك المركزي وقلصت توقعاتها، وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق بنسبة 60% بدء الفيدرالي دورة التيسير النقدي في اجتماع يونيو بدلًا من مايو.

موضوعات((جيوس للمقاولات)) تبدأ إجراءات القيد ببورصة النيل أبريل المقبل 43 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في الثلث الأول من رمضان ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

وفي حين تضمن البيان الذي أعقب اجتماع يناير إزالة عبارة“التشديد الإضافي للسياسة” وهو ما أشار لعدم الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، إلا أن جملة:“تظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم” ظلت حاضرة في بيان مارس، وهو ما يعني استمرار قلق صناع السياسات بشأن التضخم.

وأوضح بيان البنك المركزي الأربعاء، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.

وحافظ البيان على فحوى رسائل صناع السياسات الأخيرة، والتي شددت على اتباع نهج صبور قائم على البيانات مع عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة حتى تكون هناك رؤية واضحة بشأن مسار التضخم.

ويعتبر قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة هو السادس من نوعه منذ بدء دورة التشديد الحالية قبل عامين، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، مما يجعل دورة التشديد الحالية هي الأقوى منذ أربعة عقود.

وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقده“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن موعد خفض أسعار الفائدة، بعد عامين على بدء دورة التشديد النقدي الحالية، حين ارتفعت تكاليف الاقتراض في مارس 2022 للمرة الأولى منذ عام 2018 لمواجهة التضخم.

المصدر: