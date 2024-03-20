شل تسدد 58.8 مليون دولار ضرائب لمصر فى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سددت شركة“شل” العالمية للطاقة 58.8 مليون دولار لمصر خلال العام الماضى، ما بين 57.1 مليون دولار ضرائب، و1.7 مليون دولار إتاوات.
وانخفض حجم الغاز الذى قامت الشركة بتسييله الغاز فى مصر إلى 300 ألف طن العام الماضي، مقابل 500 ألف طن فى 2022.
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وتمتلك“شل” 35.5% من وحدة إدكو الأولى للإسالة ذات السعة 3.6 مليون طن سنويًا، فيما تبلغ حصتها 38% من وحدة“إدكو” الثانية للإسالة والتى تبلغ طاقتها أيضًا 3.6 مليون طن سنويًا.
وتراجع إنتاج الشركة فى مصر من الغاز الطبيعى إلى 21.4 مليون قدم مكعبة مقابل نحو 49.6 مليون قدم مكعبة فى 2022.
وفى نوفمبر من العام الماضى وقعت شركة شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ((كوفبك))، والتى بموجبها استحوذت الشركة الكويتية على حصة 40% من قطاع 3 فى قطاع شمال شرق العامرية فى البحر المتوسط، مع امتلاك“شل” للحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية ((إيجاس)).
تم حفر البئر التى تقع عند مستوى 250 مترا تحت سطح البحر وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.
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