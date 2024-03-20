شل تسدد 58.8 مليون دولار ضرائب لمصر فى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سددت شركة“شل” العالمية للطاقة 58.8 مليون دولار لمصر خلال العام الماضى، ما بين 57.1 مليون دولار ضرائب، و1.7 مليون دولار إتاوات.

وانخفض حجم الغاز الذى قامت الشركة بتسييله الغاز فى مصر إلى 300 ألف طن العام الماضي، مقابل 500 ألف طن فى 2022.

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وتمتلك“شل” 35.5% من وحدة إدكو الأولى للإسالة ذات السعة 3.6 مليون طن سنويًا، فيما تبلغ حصتها 38% من وحدة“إدكو” الثانية للإسالة والتى تبلغ طاقتها أيضًا 3.6 مليون طن سنويًا.

وتراجع إنتاج الشركة فى مصر من الغاز الطبيعى إلى 21.4 مليون قدم مكعبة مقابل نحو 49.6 مليون قدم مكعبة فى 2022.

وفى نوفمبر من العام الماضى وقعت شركة شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ((كوفبك))، والتى بموجبها استحوذت الشركة الكويتية على حصة 40% من قطاع 3 فى قطاع شمال شرق العامرية فى البحر المتوسط، مع امتلاك“شل” للحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية ((إيجاس)).

تم حفر البئر التى تقع عند مستوى 250 مترا تحت سطح البحر وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.