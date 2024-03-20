مدينة مصر تتفاوض على تسهيلات بنكية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة مدينة مصر ، إن الشركة تدرس الحصول على تسهيلات بنكية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى لتتناسب مع حجم أعمال الشركة وتوسعاتها المستمرة.
وأضاف سلام لـ”البورصة”، أنه جار التفاوض فى الوقت الحالى مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، لتوفير التمويل، لافتا إلى أن الشركة ترحب بجميع آليات التمويل المتاحة من قروض بنكية وصكوك وتوريق.
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وأوضح أن الشركة حريصة على الإسراع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، خاصة فى ظل الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة التنفيذ على المطور العقارى.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الجارى، موضحا أن الشركة نجحت فى ضخ نحو 7 مليارات جنيه فى الإنشاءات خلال العام الماضى 2023.
وقال سلام، إن الفترة الماضية شهدت تحديات كبيرة من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت، مؤكدا أهمية أن يحافظ المطور على التوازبين معدلات التنفيذ بالمشروعات وحجم البيع.
وأضاف أن شركة“مدينة مصر” رفعت أسعارها بشكل تدريجى لتتناسب مع الطفرات المستمرة فى الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، ورفعت الشركة أسعارها منذ بداية عام 2024 بنسبة تصل إلى 10% تقريبا.
وأوضح أن الشركة حريصة على الاستمرار والتوسع فى مشروعات جديدة، وتنويع المنتجات العقارية التى تقدمها الشركة لتغطى جميع احتياجات العملاء.
وقال إن القرارات الأخيرة للبنك المركزى برفع الفائدة 6% وإن كانت صعبة على شركات التطوير العقارى لأنه قطاع قائم بشكل كبير على التسهيلات البنكية، ولكنها تساهم بشكل كبير فى استقرار السوق وخلق حالة من التوازن.
وأضاف أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الوقت الحالى بعدد من المناطق أبرزها الساحل الشمالى ضمن خطتها للتوسع، موضحا أن الشركة تبحث عن مساحات أكبر من 400 فدان.
وقال إن الشركة نجحت فى تسويق منتجاتها فى الخارج وجذب نسبة جيدة من المصريين العاملين بالخارج والأجانب، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 20% تقريبا من إجمالى مبيعات الشركة.
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