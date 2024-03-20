مدينة مصر تتفاوض على تسهيلات بنكية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة مدينة مصر ، إن الشركة تدرس الحصول على تسهيلات بنكية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى لتتناسب مع حجم أعمال الشركة وتوسعاتها المستمرة.

وأضاف سلام لـ”البورصة”، أنه جار التفاوض فى الوقت الحالى مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، لتوفير التمويل، لافتا إلى أن الشركة ترحب بجميع آليات التمويل المتاحة من قروض بنكية وصكوك وتوريق.

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وأوضح أن الشركة حريصة على الإسراع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، خاصة فى ظل الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة التنفيذ على المطور العقارى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الجارى، موضحا أن الشركة نجحت فى ضخ نحو 7 مليارات جنيه فى الإنشاءات خلال العام الماضى 2023.

وقال سلام، إن الفترة الماضية شهدت تحديات كبيرة من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت، مؤكدا أهمية أن يحافظ المطور على التوازبين معدلات التنفيذ بالمشروعات وحجم البيع.

وأضاف أن شركة“مدينة مصر” رفعت أسعارها بشكل تدريجى لتتناسب مع الطفرات المستمرة فى الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، ورفعت الشركة أسعارها منذ بداية عام 2024 بنسبة تصل إلى 10% تقريبا.

وأوضح أن الشركة حريصة على الاستمرار والتوسع فى مشروعات جديدة، وتنويع المنتجات العقارية التى تقدمها الشركة لتغطى جميع احتياجات العملاء.

وقال إن القرارات الأخيرة للبنك المركزى برفع الفائدة 6% وإن كانت صعبة على شركات التطوير العقارى لأنه قطاع قائم بشكل كبير على التسهيلات البنكية، ولكنها تساهم بشكل كبير فى استقرار السوق وخلق حالة من التوازن.

وأضاف أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الوقت الحالى بعدد من المناطق أبرزها الساحل الشمالى ضمن خطتها للتوسع، موضحا أن الشركة تبحث عن مساحات أكبر من 400 فدان.

وقال إن الشركة نجحت فى تسويق منتجاتها فى الخارج وجذب نسبة جيدة من المصريين العاملين بالخارج والأجانب، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 20% تقريبا من إجمالى مبيعات الشركة.