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الذهب يقفز بعد قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة وتصريحات باول

3/20/2024 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت أسعار الذهب عند الإغلاق اليوم، بأكثر من 27 دولاراً إلى مستويات 2187 دولاراً للأوقية بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول أسعار الفائدة والتضخم والاقتصاد الأمريكي.

فيما صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب إلى 2,171 دولاراً للأوقية صعوداً بـ 0.5%.

موضوعات متعلقة الكونجرس يتوقع وصول الدين العام الأمريكي إلى 166% من الناتج المحلي خلال 30 عامًا فيتول: أزمة البحر الأحمر أضافت 100 ألف برميل يومياً للطلب العالمي على الوقود وزيرة الطاقة الأمريكية تطلب من الكونجرس حظر واردات اليورانيوم الروسي

وتراوح السعر الفوري للذهب حول 2165.60 دولاراً للأوقية.

و قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع البنك، إن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم عند 2% رغم ارتفاعه بالتزامن مع قوة سوق العمل.

قال باول، الأربعاء، إنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام“لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء.

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1108003424

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