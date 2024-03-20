الذهب يقفز بعد قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة وتصريحات باول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفزت أسعار الذهب عند الإغلاق اليوم، بأكثر من 27 دولاراً إلى مستويات 2187 دولاراً للأوقية بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول أسعار الفائدة والتضخم والاقتصاد الأمريكي.
فيما صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب إلى 2,171 دولاراً للأوقية صعوداً بـ 0.5%.
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وتراوح السعر الفوري للذهب حول 2165.60 دولاراً للأوقية.
و قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع البنك، إن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم عند 2% رغم ارتفاعه بالتزامن مع قوة سوق العمل.
قال باول، الأربعاء، إنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام“لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108003424
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