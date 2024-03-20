رئيس الفيدرالي الأمريكي: نستهدف معدل تضخم 2%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك، إن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم عند 2% رغم ارتفاعه بالتزامن مع قوة سوق العمل.
قال باول، الأربعاء، إنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة.
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وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام“لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء”، وفق ما نقلت سي إن بي سي.
وأضاف باول:“نعتقد أن سعر الفائدة لدينا من المرجح أن يصل إلى ذروته لهذا النوع من الدورات، وأنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في التراجع عن قيود السياسة في وقت ما هذا العام”.
وأكد باول على أن الاقتصاد الأمريكي حقق تقدماً واضحاً، مع تراجع التضخم ولكنه مسار مستقبلي غير مؤكد، في حين تلقي الناتج المحلي الإجمالي تلقي دعماً من طلب المستهلكين القوي وتعافي سلاسل التوريد.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن استمرار القوة في سوق العمل لن يكون سببًا لتأجيل خفض أسعار الفائدة.
وقال“التوظيف القوي في حد ذاته لن يكون سبباً لتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة”، مضيفا أن سوق العمل في حد ذاته ليس سبباً للقلق بشأن التضخم.
وفي وقت سابق، قال باول إن“الضعف غير المتوقع في سوق العمل قد يستدعي أيضًا استجابة سياسية”.
وخلال الاجتماع الذي دام على مدار يومين، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الخامسة على التوالي في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، مشيراً إلى عدة تخفيضات خلال العام الجاري.
قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة بالبنك المركزي إنها ستبقي سعر الفائدة القياسي للاقتراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، حيث ظل ثابتًا منذ يوليو 2023
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108003423
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