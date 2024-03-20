رئيس الفيدرالي الأمريكي: نستهدف معدل تضخم 2%

MENAFN - Al-Borsa News) قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك، إن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم عند 2% رغم ارتفاعه بالتزامن مع قوة سوق العمل.

قال باول، الأربعاء، إنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة.

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وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام“لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء”، وفق ما نقلت سي إن بي سي.

وأضاف باول:“نعتقد أن سعر الفائدة لدينا من المرجح أن يصل إلى ذروته لهذا النوع من الدورات، وأنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في التراجع عن قيود السياسة في وقت ما هذا العام”.

وأكد باول على أن الاقتصاد الأمريكي حقق تقدماً واضحاً، مع تراجع التضخم ولكنه مسار مستقبلي غير مؤكد، في حين تلقي الناتج المحلي الإجمالي تلقي دعماً من طلب المستهلكين القوي وتعافي سلاسل التوريد.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن استمرار القوة في سوق العمل لن يكون سببًا لتأجيل خفض أسعار الفائدة.

وقال“التوظيف القوي في حد ذاته لن يكون سبباً لتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة”، مضيفا أن سوق العمل في حد ذاته ليس سبباً للقلق بشأن التضخم.

وفي وقت سابق، قال باول إن“الضعف غير المتوقع في سوق العمل قد يستدعي أيضًا استجابة سياسية”.

وخلال الاجتماع الذي دام على مدار يومين، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الخامسة على التوالي في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، مشيراً إلى عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة بالبنك المركزي إنها ستبقي سعر الفائدة القياسي للاقتراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، حيث ظل ثابتًا منذ يوليو 2023

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