مستوى تاريخي لمؤشر ستاندرد آند بورز بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت ، الأربعاء ليتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 5200 للمرة الأولى على الإطلاق بعد أن أبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 23 عاماً وحافظ على توقعاته لثلاثة تخفيضات قبل نهاية عام 2024.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي حيث أضاف 400 نقطة أو 1% ليصل إلى مستوى قياسي.

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وابقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، واستمر في توقعاته بتراجع سعر الفائدة القياسي إلى 4.6% العام المقبل، مما يشير إلى ثلاثة تخفيضات في عام 2024، دون تغيير عن التوقعات السابقة في ديسمبر.

وقال الفيدرالي الأمريكي:“لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%”.

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