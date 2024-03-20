مستوى تاريخي لمؤشر ستاندرد آند بورز بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت ، الأربعاء ليتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 5200 للمرة الأولى على الإطلاق بعد أن أبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 23 عاماً وحافظ على توقعاته لثلاثة تخفيضات قبل نهاية عام 2024.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي حيث أضاف 400 نقطة أو 1% ليصل إلى مستوى قياسي.
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وابقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، واستمر في توقعاته بتراجع سعر الفائدة القياسي إلى 4.6% العام المقبل، مما يشير إلى ثلاثة تخفيضات في عام 2024، دون تغيير عن التوقعات السابقة في ديسمبر.
وقال الفيدرالي الأمريكي:“لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%”.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108003422
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