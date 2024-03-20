6 شركات تشترى كراسة شروط مزايدة ((تنمية التجارة الداخلية))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن هناك 6 شركات اشترت كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة التى طرحها الجهاز لـ 12 فرصة استثمارية فى 8 محافظات، خلال الشهر الماضى.
أشار فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن المحافظات التى تم بيع كراسات الشروط الخاصة بها هى كل من بنى سويف، والمنيا والبحيرة والشرقية فقط، فيما تشمل الأراضى المطروحة فى مزاد الجهاز 26 فدانًا بمحافظة البحيرة و14 فدانًا بمحافظة الأقصر وقطعتين بمحافظة الشرقية بمساحة إجمالية 34 فدان، و3 مناطق بمحافظة بنى سويف بمساحات 170 فدانًا و2350 مترًا مربعًا وقطعتين بمحافظة السويس بمساحات 23.5 فدانًا بجانب 10 أفدنة بمحافظة جنوب سيناء و100 فدان بمحافظة الوادى الجديد.
موضوعات متعلقة
“فالكو” للطاقة تستثمر 40 مليون دولار فى مصر خلال 2023 “مدينة مصر” تتفاوض على تسهيلات بنكية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه “شل” تسدد 58.8 مليون دولار ضرائب لمصر فى 2023
ذكر أن إجمالى المساحات المطروحة بالمزاد 378 فدان، لافتًا إلى حرص الجهاز على تنويع محفظة الأراضى المطروحة من حيث المساحات والأماكن المختلفة بالمحافظات.
تابع أن الطرح بنظام حق الانتفاع السنوى للمتر مربع وأن الاستثمارات تختلف من فرصة لأخرى وفقا للمساحة والنشاط.
أضاف أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتنوع أنشطتها بين لوجستية وتجارية، وتم التسويق الجيد لهذه الفرص بالتوازى مع عقد اجتماعات موسعة مع المستثمرين لمعرفة مطالبهم.
وأوضح إمكانية تقديم العطاءات عبر خطاب ضمان، على كامل مساحة الأرض أو جزء منها وأن قيمة خطاب الضمان تبلغ 1.1 مليون جنيه لكل موقع ويستكمل فى حالة التكاملية إلى 10% من القيمة الكلية للتعاقد على أول 3 سنوات مع مراعاة الزيادة السنوية، وتسدد إما من خلال خطاب بنكى معتمد من أحد البنوك أو من خلال التحويل على حساب البنك المركزى.
شدد على أن آخر موعد لتلقى استفسارات المستثمرين يوم 28 أبريل، بينما سيتم عقد جلسة للرد على تلك الاستفسارات فى يوم 16 مايو، على أن يتم عقد جلسة فض المظاريف الفنية يوم 9 يونيو المقبل بينما سيتم الإعلان عن النتيجة يوم 29 يوليو.
MENAFN20032024000202011048ID1108003421
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.