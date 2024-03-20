6 شركات تشترى كراسة شروط مزايدة ((تنمية التجارة الداخلية))

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن هناك 6 شركات اشترت كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة التى طرحها الجهاز لـ 12 فرصة استثمارية فى 8 محافظات، خلال الشهر الماضى.

أشار فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن المحافظات التى تم بيع كراسات الشروط الخاصة بها هى كل من بنى سويف، والمنيا والبحيرة والشرقية فقط، فيما تشمل الأراضى المطروحة فى مزاد الجهاز 26 فدانًا بمحافظة البحيرة و14 فدانًا بمحافظة الأقصر وقطعتين بمحافظة الشرقية بمساحة إجمالية 34 فدان، و3 مناطق بمحافظة بنى سويف بمساحات 170 فدانًا و2350 مترًا مربعًا وقطعتين بمحافظة السويس بمساحات 23.5 فدانًا بجانب 10 أفدنة بمحافظة جنوب سيناء و100 فدان بمحافظة الوادى الجديد.

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ذكر أن إجمالى المساحات المطروحة بالمزاد 378 فدان، لافتًا إلى حرص الجهاز على تنويع محفظة الأراضى المطروحة من حيث المساحات والأماكن المختلفة بالمحافظات.

تابع أن الطرح بنظام حق الانتفاع السنوى للمتر مربع وأن الاستثمارات تختلف من فرصة لأخرى وفقا للمساحة والنشاط.

أضاف أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتنوع أنشطتها بين لوجستية وتجارية، وتم التسويق الجيد لهذه الفرص بالتوازى مع عقد اجتماعات موسعة مع المستثمرين لمعرفة مطالبهم.

وأوضح إمكانية تقديم العطاءات عبر خطاب ضمان، على كامل مساحة الأرض أو جزء منها وأن قيمة خطاب الضمان تبلغ 1.1 مليون جنيه لكل موقع ويستكمل فى حالة التكاملية إلى 10% من القيمة الكلية للتعاقد على أول 3 سنوات مع مراعاة الزيادة السنوية، وتسدد إما من خلال خطاب بنكى معتمد من أحد البنوك أو من خلال التحويل على حساب البنك المركزى.

شدد على أن آخر موعد لتلقى استفسارات المستثمرين يوم 28 أبريل، بينما سيتم عقد جلسة للرد على تلك الاستفسارات فى يوم 16 مايو، على أن يتم عقد جلسة فض المظاريف الفنية يوم 9 يونيو المقبل بينما سيتم الإعلان عن النتيجة يوم 29 يوليو.



