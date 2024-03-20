فالكو للطاقة تستثمر 40 مليون دولار فى مصر خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة“فالكو” للطاقة المدرجة فى بورصة لندن أنها استثمرت فى قطاع البترول المصرى نحو 40 مليون دولار خلال العام الماضى.
وارتفع صافى إيرادات الشركة من مصر إلى 62.9 مليون دولار فى 2023 مقابل 8.5 مليون دولار فى 2022.
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وجاءت الزيادة بدعم من نمو صافى المبيعات 327% خلال العام الماضى إلى 161.1 مليون دولار مقارنة ب 37.7 مليون دولار فى 2022.
وكان إجمالى مبيعات الشركة العام الماضى نحو 272 مليون دولار دفعت منها إتاوات بقيمة 110.6 مليون دولار.
كما دفعت الشركة مصاريف تطوير بقيمة 9.9 مليون دولار مقايضة مع مستحقاتها مع الهيئة.
وبحسب بيانات الشركة السنوية جاء ذلك بدعم من رتفاع إنتاج الشركة خلال العام الماضى إلى 2.771 مليون برميل من النفط الخام مقارنة ب 547 ألف برميل فى 2022.
وتوقعت الشركة أن تنتج فى المتوسط من 9.8 إلى 10.6 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالى.
وتراجعت تكلفة إنتاج البرميل فى مصر إلى 19.77 دولار دولار مقابل 21.84 دولار فى 2022.
وكشفت الشركة أنها استثمرت 37.9 مليون دولار فى مصر، للتطوير وكانت أكبر سوق ضخت فيه نفقات رأسمالية، بخلاف مصاريف استكشتف نحو 1.9 مليون دولار.
وقالت الشركة إنها ملزمة بموجب الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول باستثمار 50 مليون دولار كل 5 سنوات، وإنها حتى ديسمبر الماضى كانت قد حققت المستهدف.
وأضافت الشركة لصافى احتياطاتها العام الماضى نحو10.6 ألف برميل نفط، مقارنة مع 8 آلاف برميل فى 2022.
وقالت الشركة، إنه يتم بيع إنتاج الشركة من النفط الخام فى مصر إلى الهيئة العامة للبترول، موضحة فى نتائج أعمالها أن النفط المباع فى مصر العام الماضى لصالح“ميركوريا إنرجي” و”الهيئة العامة للبترول”.
وكشفت أنها حفرت 18 بئرا العام الماضى، بالصحراء الشرقية فى مصر، بمعدل بئرين شهريًا، ببرنامج عمل أسرع وأرخص مقارنة بالميزانية.
تتوزع امتيازات“فالكو” فى مصر على منطقتين، الصحراء الشرقية، التى تحتوى على امتيازات غرب غريب وغرب بكر وشمال غرب غريب، بمساحة حوالى 45.067 فدان والصحراء الغربية، التى تحتوى على امتياز جنوب غزالات بمساحة حوالى 7.340 فدان.
شركة“فالكو” هى شركة طاقة أمريكية مستقلة، تأسست عام 1985، ولها أصول إنتاج وتطوير واستكشاف فى الجابون ومصر وغينيا الاستوائية وكندا.
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