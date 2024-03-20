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فالكو للطاقة تستثمر 40 مليون دولار فى مصر خلال 2023

3/20/2024 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة“فالكو” للطاقة المدرجة فى بورصة لندن أنها استثمرت فى قطاع البترول المصرى نحو 40 مليون دولار خلال العام الماضى.

وارتفع صافى إيرادات الشركة من مصر إلى 62.9 مليون دولار فى 2023 مقابل 8.5 مليون دولار فى 2022.

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وجاءت الزيادة بدعم من نمو صافى المبيعات 327% خلال العام الماضى إلى 161.1 مليون دولار مقارنة ب 37.7 مليون دولار فى 2022.

وكان إجمالى مبيعات الشركة العام الماضى نحو 272 مليون دولار دفعت منها إتاوات بقيمة 110.6 مليون دولار.

كما دفعت الشركة مصاريف تطوير بقيمة 9.9 مليون دولار مقايضة مع مستحقاتها مع الهيئة.

وبحسب بيانات الشركة السنوية جاء ذلك بدعم من رتفاع إنتاج الشركة خلال العام الماضى إلى 2.771 مليون برميل من النفط الخام مقارنة ب 547 ألف برميل فى 2022.

وتوقعت الشركة أن تنتج فى المتوسط من 9.8 إلى 10.6 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالى.

وتراجعت تكلفة إنتاج البرميل فى مصر إلى 19.77 دولار دولار مقابل 21.84 دولار فى 2022.

وكشفت الشركة أنها استثمرت 37.9 مليون دولار فى مصر، للتطوير وكانت أكبر سوق ضخت فيه نفقات رأسمالية، بخلاف مصاريف استكشتف نحو 1.9 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها ملزمة بموجب الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول باستثمار 50 مليون دولار كل 5 سنوات، وإنها حتى ديسمبر الماضى كانت قد حققت المستهدف.

وأضافت الشركة لصافى احتياطاتها العام الماضى نحو10.6 ألف برميل نفط، مقارنة مع 8 آلاف برميل فى 2022.

وقالت الشركة، إنه يتم بيع إنتاج الشركة من النفط الخام فى مصر إلى الهيئة العامة للبترول، موضحة فى نتائج أعمالها أن النفط المباع فى مصر العام الماضى لصالح“ميركوريا إنرجي” و”الهيئة العامة للبترول”.

وكشفت أنها حفرت 18 بئرا العام الماضى، بالصحراء الشرقية فى مصر، بمعدل بئرين شهريًا، ببرنامج عمل أسرع وأرخص مقارنة بالميزانية.

تتوزع امتيازات“فالكو” فى مصر على منطقتين، الصحراء الشرقية، التى تحتوى على امتيازات غرب غريب وغرب بكر وشمال غرب غريب، بمساحة حوالى 45.067 فدان والصحراء الغربية، التى تحتوى على امتياز جنوب غزالات بمساحة حوالى 7.340 فدان.

شركة“فالكو” هى شركة طاقة أمريكية مستقلة، تأسست عام 1985، ولها أصول إنتاج وتطوير واستكشاف فى الجابون ومصر وغينيا الاستوائية وكندا.

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