عقب قرار الفيدرالي الأمريكي .. تثبيت أسعار الفائدة في قطر والإمارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبقى مصرف قطر المركزي على معدل الفائدة عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض دون تغيير.
كما قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
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المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108003419
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