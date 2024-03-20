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عقب قرار الفيدرالي الأمريكي .. تثبيت أسعار الفائدة في قطر والإمارات

3/20/2024 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبقى مصرف قطر المركزي على معدل الفائدة عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض دون تغيير.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

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كان مجلس الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة للمرة الخامسة على التوالي، عند مستوى 5.25% – 5.5%. في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1108003419

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